Німецькі вчені створили естетичні сонячні панелі у вигляді плівки з ефективністю 80%

Використовуючи рулонну нанодрукарську літографію, в Інституті електронно-променевих і плазмових технологій (FEP) розробили декоративні плівки, що дають змогу фотоелектричним модулям органічно вписуватися у фасади будівель.

Нанодрукована літографія (NIL) схожа на штампування візерунків на плівці, але на мікроскопічному рівні. Майстер-ролик з найдрібнішими структурами вдавлюється в рідке покриття на рухомій плівці. Електронні промені роблять покриття твердим, фіксуючи візерунки. Для надання кольору або створення декоративних ефектів у покриття можна додавати пігменти або частинки, пише interestingengineering.com.

Процес друку може бути безперервним, виробляючи плівки шириною до 1250 мм зі швидкістю десятки метрів на хвилину. Це забезпечує великомасштабне, ефективне й економічне виробництво.

Під час попередніх випробувань нові фотоелектричні модулі візуально не відрізняються від звичайних металевих фасадних панелей, при цьому забезпечуючи до 80% ефективності.

Серйозною проблемою є забезпечення міцної адгезії декоративних плівок як до скляних фотоелектричних модулів, так і до металевих фасадних елементів. Для розв'язання цієї проблеми FEP розробив процес плазмового оброблення, який надає плівці шорсткості, значно покращуючи адгезію для довгострокового використання.

У зв'язку з тим, що Німеччина прагне до досягнення кліматичної нейтральності, використання невикористовуваних поверхонь будівель для виробництва енергії має вирішальне значення. Поєднуючи естетику і функціональність, проєкт Design-PV може прискорити суспільне визнання таких сонячних панелей у міському дизайні.

На наступному етапі буде протестовано додаткові кольори, візерунки та довговічність у реальних умовах. Результати будуть представлені на конференції Radtech Europe у Варшаві, Польща.

