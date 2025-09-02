Портативні сонячні панелі набирають популярності: як живуть люди поза електромережею (фото)

Дедалі більше людей по всьому світу обирають життя поза традиційною електромережею. Корисним для цього інструментом стають портативні сонячні системи. Вони дають свободу і зручність, але є і труднощі — від обмеженої потужності до залежності від погоди.

Ринок портативних сонячних установок переживає вибухове зростання. За прогнозами, до 2025 року його обсяг досягне $4,7 млрд, що свідчить про зростаюче прагнення людей до енергетичної незалежності. Для багатьох, хто живе далеко від цивілізації, такі системи стають нагальною потребою, пише Raggie Energy.

Однак життя поза мережею передбачає постійне планування наперед та економію ресурсів. Головний мінус портативних систем — їхня обмежена потужність. Якщо середнє домогосподарство споживає близько 30 кВтг на день, то стандартна портативна панель в ідеальних умовах видає всього 3-8 кВтг. Цього вистачає на базові потреби, але змушує відмовлятися від енергоємних приладів, таких як пральні машини.

Приклад експлуатації сонячних панелей на природі Фото: Unsplash

Друга проблема — залежність від погоди. Хмарні дні або сильний дощ можуть значно знизити вироблення, що вимагає наявності ємних акумуляторів для зберігання енергії. Крім того, такі модулі потребують регулярного обслуговування: чищення панелей, перевірки проводки і заміни застарілих компонентів.

Незважаючи на труднощі, популярність походів з портативними панелями продовжує зростати. Провідні виробники, такі як Shanghai Raggie Power Co., Ltd., постійно вдосконалюють свої продукти, пропонуючи більш ефективні панелі та розумні системи управління енергією. А для більшої надійності та стабільного енергопостачання все частіше застосовують гібридні системи, що поєднують у собі сонячні осередки з вітрогенераторами.

