Сонячні панелі зіпсували життя тисячам людей: що сталося в Англії (фото)

"Зелена" енергетика обернулася проблемою для жителів історичних сіл Англії. Тисячі людей ризикують опинитися в оточенні гігантських сонячних ферм, які будують впритул до їхніх будинків, а дехто скаржиться на погрози і спроби примусово викупити їхню землю.

У гонитві за нульовим рівнем викидів енергетичні компанії планують забудувати сонячними панелями 62 500 акрів мальовничих ландшафтів Англії та Уельсу. Це площа, яку можна порівняти з розміром цілого міста Бірмінгема. За останній рік було подано вдвічі більше заявок на будівництво, ніж за попередній, пише Daily Mail.

Один із найяскравіших прикладів — село Вест-Реттінг, одне з найстаріших у Кембриджширі, що згадувалося ще в "Книзі страшного суду" 1086 року. Тепер його багатовікові краєвиди ризикують зникнути: прямо на навколишніх полях планують побудувати сонячну ферму площею 3700 акрів — це більше, ніж аеропорт Хітроу. Жителі побоюються, що їхні будинки опиняться в "бетонній і скляній в'язниці".

Макет величезної сонячної електростанції, яку побудують у Вест-Реттінгу Фото: Daily Mail

Але проблема не тільки в загородженні красивих краєвидів. Жителі скаржаться на агресивні методи забудовників. За їхніми словами, компанії розсилають листи з вимогою надати дані про іпотеку та оренду, а також погрожують примусовим викупом землі за заниженою ціною, якщо власники відмовляться співпрацювати.

Причиною такого натиску стала політика місцевого уряду. Великі сонячні ферми отримали статус "національно значущих інфраструктурних проєктів", що дає змогу затверджувати їхнє будівництво, обходячи рішення місцевих органів самоврядування, безпосередньо через міністра енергетики. А новий законопроєкт може ще більше спростити процедуру примусового викупу землі, ускладнивши оскарження угоди в суді.

