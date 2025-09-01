Солнечные панели испортили жизнь тысячам людей: что произошло в Англии (фото)

"Зеленая" энергетика обернулась проблемой для жителей исторических деревень Англии. Тысячи людей рискуют оказаться в окружении гигантских солнечных ферм, которые строят вплотную к их домам, а некоторые жалуются на угрозы и попытки принудительно выкупить их землю.

Related video

В погоне за нулем уровнем выбросов энергетические компании планируют застроить солнечными панелями 62 500 акров живописных ландшафтов Англии и Уэльса. Это площадь, сопоставимая с размером целого города Бирмингема. За последний год было подано вдвое больше заявок на строительство, чем за предыдущий, пишет Daily Mail.

Один из самых ярких примеров — деревня Вест-Рэттинг, одна из старейших в Кембриджшире, упоминавшаяся еще в "Книге страшного суда" 1086 года. Теперь ее многовековые пейзажи рискуют исчезнуть: прямо на окружающих полях планируется построить солнечную ферму площадью 3700 акров — это больше, чем аэропорт Хитроу. Жители опасаются, что их дома окажутся в "бетонной и стеклянной тюрьме".

Макет огромной солнечной электростанции, которую построят в Вест-Рэттинге Фото: Daily Mail

Но проблема не только в загораживании красивых видов. Жители жалуются на агрессивные методы застройщиков. По их словам, компании рассылают письма с требованием предоставить данные об ипотеке и аренде, а также угрожают принудительным выкупом земли по заниженной цене, если владельцы откажутся сотрудничать.

Причиной такого напора стала политика местного правительства. Крупные солнечные фермы получили статус "национально значимых инфраструктурных проектов", что позволяет утверждать их строительство в обход решений местных органов самоуправления, напрямую через министра энергетики. А новый законопроект может еще больше упростить процедуру принудительного выкупа земли, усложнив оспаривание сделки в суде.

Раньше Фокус писал, что главный враг солнечных панелей найден: эксперты рассказали, как бороться с градом. Современные солнечные панели способны выдерживать даже сильный град. Однако чем экстремальнее погодные условия, тем выше риск повреждений. Эксперты объяснили, на что обращать внимание при выборе панелей и как их защитить.