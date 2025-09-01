Главный враг солнечных панелей найден: эксперты рассказали, как бороться с градом

Современные солнечные панели способны выдерживать даже сильный град. Однако чем экстремальнее погодные условия, тем выше риск повреждений. Эксперты объяснили, на что обращать внимание при выборе панелей и как их защитить.

Недавний сильный град в Техасе стал настоящим испытанием для солнечных установок, и большинство из них выдержали шторм. А в одном из тестов в реальных условиях, проведенных Национальной лабораторией возобновляемой энергии (NREL), после мощного града была повреждена всего одна панель из 3000, что составляет 99,97% выживаемости, пишет Energy Sage.

Секрет прочности — в закаленном стекле и строгих стандартах сертификации. Панели тестируют, бросая на них стальной шар диаметром 5 см с высоты более метра, имитируя удар крупного града. Но главная опасность заключается не в видимых дефектах, а скрытых микротрещинах в ячейках. Они могут проявляться не сразу, но со временем распространяются, снижая эффективность модуля и создавая риск перегрева.

Что же делает панели устойчивыми к граду? В первую очередь, толщина стекла: в тестах панели со стеклом 3,2 мм оказались в 7 раз прочнее, чем с 2-миллиметровым. Также важны усиленная рама и наличие сертификатов, подтверждающих устойчивость к граду диаметром до 7,5 см.

Защитить свою инвестицию в солнечную энергию несложно. Эксперты рекомендуют устанавливать панели под углом (даже небольшой наклон помогает граду отскакивать), регулярно проводить осмотр после сильных штормов, а если есть страховка, убедиться, что она покрывает ущерб от града. С учетом того, что на град приходится более 50% всех страховых выплат по солнечным панелям, это особенно важно.

Несмотря на растущую угрозу экстремальной погоды, солнечная энергетика остается надежным вложением. При правильном выборе панелей и соблюдении мер предосторожности система без труда переживет эти вызовы.

