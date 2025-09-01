Солнечные панели на воде спасли целый город от засухи: как это удалось

В Марокко, страдающей от сильнейшей засухой в последние десятилетия, запустили пилотный проект, решающий сразу две проблемы: нехватку энергии и дефицит воды. Плавучие солнечные панели, установленные на водохранилище, не только генерируют электричество, но и защищают воду от испарения.

Из-за аномальной жары и снижения количества осадков водохранилища Марокко обмелели до трети своей емкости. Ежедневно страна теряет из-за испарения объем воды, эквивалентный 600 олимпийским бассейнам. Чтобы бороться с этим, власти решили использовать "флотовольтаику" — солнечные панели, установленные на воде, пишет Arab News.

Тысячи панелей, размещенных на поверхности водохранилища недалеко от города Танжер, работают как гигантский зонт. Они затеняют воду, сокращая испарение примерно на 30%. Одновременно они поглощают солнечный свет и вырабатывают электроэнергию, которой планируется питать соседний портовый комплекс.

Этот проект — не просто эксперимент, а жизненная необходимость. По словам экспертов, решение стало одним из первых в своем роде и может стать ключом к выживанию в условиях меняющегося климата. Подобные технологии уже тестируются во Франции, Индонезии и Таиланде, а в Китае работают крупнейшие в мире плавучие солнечные фермы.

Хотя полностью покрыть водохранилище панелями невозможно из-за его размеров и меняющегося уровня воды, даже частичное покрытие дает ощутимый эффект. В планах властей — расширить проект и запустить аналогичные установки на других водохранилищах, а также высадить деревья по берегам для защиты от ветра, который усиливает испарение.

