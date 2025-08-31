Эксперты развеяли популярные мифы про солнечные панели: что важно знать о технологии

Солнечная энергетика стремительно захватывает мир, но ее развитие сопровождается волной дезинформации. Эксперты развенчали несколько заблуждений о технологии — от ненадежности и дороговизны до угрозы для экологии.

На фоне бурного роста солнечной энергетики по всему миру активизировались кампании против нее, которые часто опираются на недостоверные сведения. В издании Carbon Brief опровергли ряд распространенных мифов.

Солнечная энергия — дорогая и ненадежная

Это мнение часто высказывают противники технологии. На самом деле, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), солнечная энергия — это "самое дешевое электричество в истории", а ее стоимость за последние 10 лет упала на 90%. Что касается надежности, то объемы солнечной генерации легко прогнозировать наперед, учитывая волнообразный паттерн работы. А в сочетании с аккумуляторами модули сохраняют энергию и способны обеспечивать ею инфраструктуру 24/7.

Солнечные фермы вредят экологии и занимают ценные земли

Многие утверждают, что панели используют больше углерода за свой жизненный цикл, чем экономят, и занимают плодородные земли. В действительности, панели окупают свой "углеродный долг" в среднем за 4 месяца и за весь срок службы экономят в 57 раз больше CO₂, чем было потрачено на их производство. Что касается площадей, земли под солнечные фермы в США выделено в 4 раза меньше, чем под поля для гольфа. Не говоря уже про инновационные решение вроде установки панелей на водоемах.

Панели захламляют планету токсичными отходами

К 2050 году в мире действительно накопится до 160 млн тонн отходов от панелей. Однако это в 300-800 раз меньше, чем отходы от угольной энергетики за тот же период. Кроме того, более 95% панелей не содержат токсичного кадмия, а свинец в них надежно запакован. Программы переработки тоже стремительно развиваются.

Жара делает панели неэффективными

Высокие температуры действительно незначительно снижают КПД, но этот эффект с лихвой компенсируется большим количеством солнечного света в жаркие дни. Панели успешно работают даже в пустынях Саудовской Аравии.

Солнечная энергетика полностью зависит от Китая

Китай действительно доминирует в производстве панелей. Однако, в отличие от газа или нефти, покупка панели — это разовая сделка. После установки она будет генерировать энергию десятилетиями, не создавая постоянной зависимости от единого поставщика.

