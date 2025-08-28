Солнечные панели теперь работают даже ночью: как они получают энергию из темноты

Ученые создали фотоэлектрическую ячейку, способную вырабатывать электроэнергию ночью. Эта технология, известная как «антисолнечные панели», решает главную проблему солнечной энергетики — зависимость от дневного света, обеспечивая круглосуточную генерацию чистой энергии.

Представьте себе солнечную панель, которая продолжает работать после заката. Благодаря новому прорыву это стало реальностью. "Антисолнечные панели" работают по принципу радиационного охлаждения: вместо того чтобы поглощать солнечное тепло, они, наоборот, излучают тепло, накопленное за день, в холодное ночное небо, пишет Arka360.

Секрет технологии в том, что ночью поверхность Земли теплее, чем окружающее космическое пространство. "Антисолнечная панель" улавливает этот поток уходящего тепла (инфракрасное излучение) и с помощью встроенного термоэлектрического генератора преобразует разницу температур в электричество.

На данный момент эффективность таких панелей составляет около 25% от производительности традиционных дневных панелей. Однако технология быстро развивается, и в будущем ее КПД может сравняться со стандартными аналогами. Важно, что "антисолнечные панели" сделаны из доступных и недорогих материалов, что позволяет добавлять их к уже существующим электростанциям.

Это открытие способно помочь 750 миллионам человек по всему миру, у которых нет доступа к надежному источнику электричества. Комбинация дневных и ночных панелей позволит создать по-настояшему автономные, круглосуточные системы энергоснабжения, снизив потребность в дорогих аккумуляторах и зависимость от централизованных сетей.

