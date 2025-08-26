Солнечные панели не работают как надо: почему в Китае "зеленая" энергия тратится впустую

Стремное развитие возобновляемой энергетики в Китае продолжает ставить рекорды, но все больше энергии ветра и солнца тратится впустую из-за неудовлетворительного состояния сетей.

По данным Национального энергетического управления КНР, в первой половине года темпы сокращения поставок солнечной энергии выросли до 5,7% по сравнению с 3% за аналогичный период прошлого года. Для ветроэнергетики этот показатель составил 6,6% по сравнению с 3,9% за первые шесть месяцев 2024 года, пишет japantimes.co.jp.

Сокращения показывают, сколько электроэнергии было произведено, но не дошло до потребителей. Это происходит, когда предложение превышает спрос или узкие места в сетях мешают передаче электроэнергии, особенно на большие расстояния.

"Причина, по которой сокращение поставок стало проблемой в Китае, заключается в том, что установленные мощности возобновляемой энергетики слишком интенсивны и значительно превышают темпы роста энергосистемы и накопителей энергии", — заявила аналитик Fitch Ratings Диана Ся. "В результате электроэнергия, вырабатываемая дополнительными мощностями, не может быть потреблена".

Китай повысил допустимый уровень сокращения с 5% до 10%, чтобы компенсировать задержку между разработкой проектов и их подключением к сети. Однако тарифы для западных регионов, включая Тибет, Синьцзян и Цинхай, превысили эти лимиты, что в конечном итоге может поставить под угрозу инвестиционную привлекательность любого дальнейшего расширения, если сеть не сможет быстро наверстать упущенное.

Однако масштабирование Китаем чистой энергетики также создает новые вызовы. В течение последних двух лет страна устанавливала рекордные мощности, включая 277 гигаватт солнечных электростанций в прошлом году. По данным BloombergNEF, в мае этого года за один месяц было введено в эксплуатацию больше солнечных мощностей, чем в любой другой стране за весь 2024 год.

Модернизация энергосистемы для решения этой задачи требует огромных средств. Главный оператор, Государственная электросетевая компания Китая, заявила, что ее расходы в этом году впервые превысят 90 млрд долларов, причем строительство линий сверхвысокого напряжения является одной из крупнейших инвестиций. В настоящее время в Китае эксплуатируется 43 таких линии.

В ближайшие месяцы регулирующие органы попытаются ускорить модернизацию сетей и реформировать рынок электроэнергии, чтобы обеспечить стабильное потребление возобновляемой энергии, говорится в аналитическом отчете консалтинговой компании Trivium China.

