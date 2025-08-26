В США создали солнечную панель из стали: как работает необычное устройство (фото)

Компании Bila Solar и Origami Solar совместно разработали солнечные панели на специальном стальном каркасе.

Bila будет использовать стальной каркас от Origami в качестве опции для двухслойного солнечного модуля мощностью 550 Вт, в котором также используются солнечные элементы, произведенные в США, пишет solarpowerworldonline.com.

"Данное партнерство объединяет будущее возобновляемой энергетики с основной обрабатывающей промышленностью Америки, способствуя достижению цели по интеграции американской цепочки поставок солнечной энергии и решению реальной проблемы для клиентов", — заявил Мик Макдэниел, вице-президент и генеральный директор Bila Solar.

Интегрируя инновационные и невероятно прочные стальные каркасы Origami и сочетая их с солнечными панелями американского производства, компания не только предлагает более прочный и надежный модуль, но и старается снизить зависимость отрасли от китайских компонентов.

Прочные каркасы сделают фотоэлементы намного более прочными, их можно будет устанавливать по всей стране, т.к. они не будут бояться сильных ветров, снегопадов, дождей и пр. сложных погодных условий.

Стальные каркасы Origami для солнечных панелей Фото: Origami Solar

Целью Origami было сотрудничество с ведущими производителями, такими как Bila Solar, для создания продуктов, которые позволят солнечной энергетике повысить производительность и надежность систем, поддерживать рабочие места в США и национальную энергетическую безопасность.

Поставки новой серии солнечных панелей запланированы на второй квартал 2026 года, пишет СМИ.

Ранее мы писали, почему солнечных панелей станет в 2 раза больше в ближайшие 10 лет. Мировой рынок солнечных панелей вырастет в денежном выражении более чем вдвое к 2032 году. Главные драйверы роста — высокий спрос на чистую энергию, технологические прорывы и государственная поддержка.