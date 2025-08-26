У США створили сонячну панель зі сталі: як працює незвичайний пристрій (фото)

Компанії Bila Solar і Origami Solar спільно розробили сонячні панелі на спеціальному сталевому каркасі.

Related video

Bila використовуватиме сталевий каркас від Origami як опцію для двошарового сонячного модуля потужністю 550 Вт, в якому також використовуються сонячні елементи, вироблені в США, пише solarpowerworldonline.com.

"Це партнерство об'єднує майбутнє відновлюваної енергетики з основною обробною промисловістю Америки, сприяючи досягненню мети з інтеграції американського ланцюжка поставок сонячної енергії та розв'язанню реальної проблеми для клієнтів", — заявив Мік Макденіел, віцепрезидент і генеральний директор Bila Solar.

Інтегруючи інноваційні та неймовірно міцні сталеві каркаси Origami і поєднуючи їх із сонячними панелями американського виробництва, компанія не тільки пропонує міцніший і надійніший модуль, а й намагається знизити залежність галузі від китайських компонентів.

Міцні каркаси зроблять фотоелементи набагато міцнішими, їх можна буде встановлювати по всій країні, тому що вони не боятимуться сильних вітрів, снігопадів, дощів та ін. складних погодних умов.

Сталеві каркаси Origami для сонячних панелей Фото: Origami Solar

Метою Origami була співпраця з провідними виробниками, як-от Bila Solar, для створення продуктів, які дадуть змогу сонячній енергетиці підвищити продуктивність і надійність систем, підтримувати робочі місця в США і національну енергетичну безпеку.

Поставки нової серії сонячних панелей заплановані на другий квартал 2026 року, пише ЗМІ.

Раніше ми писали, чому сонячних панелей стане в 2 рази більше в найближчі 10 років. Світовий ринок сонячних панелей зросте в грошовому вираженні більш ніж удвічі до 2032 року. Головні драйвери зростання — високий попит на чисту енергію, технологічні прориви і державна підтримка.