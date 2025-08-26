Сонячні панелі захоплюють світ: чому їх стане в 2 рази більше в найближчі 10 років

Світовий ринок сонячних панелей зросте в грошовому вираженні більш ніж удвічі до 2032 року. Головні драйвери зростання — високий попит на чисту енергію, технологічні прориви і державна підтримка.

Сонячна енергія перестає бути нішевою і стає значною складовою глобальної енергетики. Згідно зі звітом Allied Market Research, ринок сонячних панелей, який у 2022 році оцінювали в $152,3 млрд, до 2032-го зросте до $330,4 млрд, пише Einpresswire.

Головну роль у цьому процесі відіграють технологічні інновації. Якщо раніше ККД панелей ледь сягав 10%, то сьогодні найкращі зразки перетворюють на електрику понад 25% сонячного світла. Нові матеріали, такі як перовськіти, обіцяють ще вищу ефективність, а гнучкі та легкі тонкоплівкові панелі дають змогу інтегрувати їх у фасади будівель і навіть одяг.

Ще один важливий фактор — оснащення електростанцій системами зберігання енергії. Розумні акумулятори дають змогу накопичувати надлишки енергії, виробленої вдень, і використовувати їх уночі або в пікові години, що розв'язує проблему нестабільності сонячної генерації та забезпечує енергетичну незалежність.

Зростання ринку також підстьобують державні програми по всьому світу. Уряди стимулюють встановлення панелей як у приватних будинках, так і в промислових масштабах, пропонуючи субсидії та вигідні тарифи на продаж надлишків енергії в мережу.

У 2022 році лідером ринку з вироблення від сонячних панелей був Азіатсько-Тихоокеанський регіон, а найпопулярнішим типом батарей залишалися традиційні варіанти, виготовлені з кристалів кремнію. Однак найближчими роками експерти прогнозують стрімкий розвиток й інших технологій, які зроблять сонячну енергію ще більш доступною та універсальною.

