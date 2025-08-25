Сонячні панелі у світі стали надто дешевими: що раптом із ними сталося

Сонячні панелі ніколи не були такими доступними, і для споживачів це хороша новина. Однак для виробників це мало не катастрофа. Китайські техногіганти, які контролюють світовий ринок, зазнають багатомільярдних збитків через перевиробництво та торговельну війну зі США.

У "зеленої революції" виявився зворотний бік. Провідні виробники сонячних панелей, такі як Tongwei і Trina Solar, відзвітували про величезні збитки в першій половині року. Ціни на панелі впали до рекордно низького рівня — 8,7 цента за ват, що є мінімумом з 2011 року, пише Nikkei Asia.

Проблема криється в агресивних інвестиціях минулих років. Китайські компанії побудували стільки заводів, що пропозиція значно перевищила попит, спровокувавши жорстоку цінову війну. У спробі зберегти бізнес виробники почали працювати у збиток, що в Китаї називають "інволюційною конкуренцією" — перегонами на виживання, які шкодять усій галузі.

Ситуацію погіршують торгові бар'єри з боку США. Американська влада запровадила величезні мита на сонячні комірки з Китаю і країн Південно-Східної Азії, куди китайські компанії перенесли виробництво, щоб обійти попередні санкції. У результаті багато виробників, як, наприклад, TCL Zhonghuan, фактично втратили доступ до американського ринку.

Пекін намагається втрутитися і зупинити цінову війну, закликаючи компанії закривати застарілі виробничі лінії. Однак зробити це непросто. Багато заводів підтримуються за рахунок субсидій від місцевої влади, яка зацікавлена в збереженні робочих місць. У підсумку, поки виробники не домовляться про скорочення потужностей, ринок перебуватиме в стані кризи, а деякі компанії ризикують не пережити цю складну гонку.

