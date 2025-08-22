Танцюючі сонячні панелі дивують "магією" двічі на рік: як вони працюють (фото)

"Сонячний колектор", розроблений Gorbet Design Inc., є інтерактивною скульптурою, що складається з дванадцяти елементів різної довжини і під різними кутами, які визначаються геометрією сонячного освітлення.

Кожен елемент колектора складається з трьох панелей і трьох кластерів світлодіодів, які перетворюють пристрій на гібрид, що відображає художні можливості та фотоелектричну ефективність, пише ecoticias.com.

Вдень панелі нахилені для збору сонячної енергії і накопичують її в акумуляторах, що знаходяться всередині кожного елемента — "шахти". Завдяки веб-технологіям будь-хто з хорошим інтернет-з'єднанням може зайти на сайт сонячного колектора і створити свій унікальний хвильовий світловий візерунок. Усі проекти, представлені користувачами протягом дня, стають будівельними блоками для вечірньої світлової вистави, де світло і рух зливаються воєдино.

"Сонячний колектор" вдень

Увечері пристрій створює світлові візерунки, розроблені користувачами. Кожен промінь струмує відповідно до композицій, створених протягом дня, і в кінцевому підсумку згасає, коли вся накопичена енергія буде використана.

У сонячні дні тривалість таких світлопредставлень збільшується. У похмурі дні вистава може закінчитися швидше. Ідея в тому, щоб показати, що життя людини нерозривно пов'язане з енергією сонця.

Шахти сонячного колектора ввечері

Усі дванадцять шахт утворюють витончену криву, нахил якої залежить від висоти сонця над горизонтом у різні пори року. Під час зимового сонцестояння найдовша шахта максимально притискається до горизонту. Під час літнього сонцестояння найкоротша шахта спрямована на високо розташоване сонце, вловлюючи його енергію, коли воно перебуває в зеніті. Здатність шахт так точно узгоджуватися з положенням сонця — справжня інженерна магія цієї сонячної конструкції.

Кожна шахта відіграє свою роль у проекції руху Землі навколо Сонця. Завдяки здатності конструкції орієнтуватися за Сонцем, збір енергії завжди перебуває на піку.

Раніше ми повідомляли, що у світі масово розкуповують гнучкі сонячні панелі. Обсяг світового ринку гнучких сонячних панелей у 2025 році становив 1,43 млрд доларів США, а до 2034 року, за прогнозами, сягне близько 4,74 млрд доларів США, впевнені аналітики.