У світі масово розкуповують гнучкі сонячні панелі: чому вони такі популярні (фото)

Обсяг світового ринку гнучких сонячних панелей у 2025 році становив 1,43 млрд доларів США, а до 2034 року, за прогнозами, сягне близько 4,74 млрд доларів США, впевнені аналітики.

Середньорічний темп зростання становитиме 14,25% у період з 2025 по 2034 рік, пише precedenceresearch.com. За словами аналітиків з дослідницької компанії Precedence Research, ринок зростає завдяки підвищеному попиту на легкі, портативні та адаптовані сонячні рішення для житлових і комерційних будівель, а також для забезпечення автономії.

У своєму звіті експерти повідомляють, що Азіатсько-Тихоокеанський регіон домінував на ринку з найбільшою часткою ринку в 30% у 2024 році. Очікується, що попит на фотоелементи на Близькому Сході та в Африці зростатиме швидкими темпами протягом прогнозованого періоду.

З точки зору технологій, очікується, що ультратонкі кристалічні кремнієві фотоелементи будуть особливо затребувані в сегменті портативних/споживчих пристроїв. Найбільшої популярності вони набудуть серед власників морських і автобудинків.

Пристрої потужністю понад 500 Вт стануть найшвидше зростаючим сегментом на ринку гнучких сонячних панелей, а частку ринку в більш ніж 50% займе сегмент пристроїв потужністю від 50 до 200 Вт. Сегмент гнучких комплектів для монтажу на раму отримає частку в 40%.

Гнучкі сонячні панелі — це фотоелектричні модулі на гнучких підкладках, які зазвичай виготовляють із тонкоплівкових матеріалів (таких як аморфний кремній або CIGS) або ультратонких кристалічних осередків, прикріплених до полімерних або металізованих підкладок. Вони забезпечують поліпшену адаптованість до вигнутих поверхонь, портативність і компактність установлення порівняно з жорсткими панелями.

Ринок гнучких фотоелементів демонструє стійке зростання, зумовлене потребою в міцних, легких і портативних рішеннях для автономного комерційного та житлового використання. Ці панелі часто використовуються для активного відпочинку, на човнах, у житлових автофургонах та у складі інтегрованих фотоелектричних систем, де традиційні жорсткі панелі не доречні. Вони стають дедалі привабливішими завдяки простоті встановлення, підвищеній ефективності та можливості адаптації до вигнутих поверхонь.

Раніше ми повідомляли, що сонячні панелі виготовили з незвичайного матеріалу. Дослідники з Єгипту запропонували нову архітектуру сонячних елементів на основі кестериту, що використовує шар на основі оксиду міді. Максимальний ККД змодельованого пристрою склав 33,56%.