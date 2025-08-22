В мире массово раскупают гибкие солнечные панели: почему они так популярны (фото)

Объем мирового рынка гибких солнечных панелей в 2025 году составил 1,43 млрд долларов США, а к 2034 году, по прогнозам, достигнет около 4,74 млрд долларов США, уверены аналитики.

Среднегодовой темп роста составит 14,25% в период с 2025 по 2034 год, пишет precedenceresearch.com. По словам аналитиков из исследовательской компании Precedence Research, рынок растет благодаря повышенному спросу на легкие, портативные и адаптируемые солнечные решения для жилых и коммерческих зданий, а также для обеспечения автономии.

В своем отчете эксперты сообщают, что Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке с наибольшей долей рынка в 30% в 2024 году. Ожидается, что спрос на фотоэлементы на Ближнем Востоке и в Африке будут расти быстрыми темпами в течение прогнозируемого периода.

С точки зрения технологий, ожидается, что ультратонкие кристаллические кремниевые фотоэлементы будут особенно востребованы в сегменте портативных/потребительских устройств. Наибольшую популярность они приобретут среди владельцев морских и автодомов.

Устройства мощностью свыше 500 Вт станут самым быстрорастущим сегментом на рынке гибких солнечных панелей, а долю рынка в более чем 50% займет сегмент устройств мощностью от 50 до 200 Вт. Сегмент гибких комплектов для монтажа на раму получит долю в 40%.

Гибкая солнечная панель Apollo Power Фото: Скриншот

Гибкие солнечные панели — это фотоэлектрические модули на гибких подложках, обычно изготавливаемых из тонкопленочных материалов (таких как аморфный кремний или CIGS) или ультратонких кристаллических ячеек, прикрепленных к полимерным или металлизированным подложкам. Они обеспечивают улучшенную адаптируемость к изогнутым поверхностям, портативность и компактность установки по сравнению с жесткими панелями.

Гибкие солнечные панели Фото: Softbank

Рынок гибких фотоэлементов демонстрирует устойчивый рост, обусловленный потребностью в прочных, легких и портативных решениях для автономного коммерческого и жилого использования. Эти панели часто используются для активного отдыха, на лодках, в жилых автофургонах и в составе интегрированных фотоэлектрических систем, где традиционные жесткие панели не уместны. Они становятся все более привлекательными благодаря простоте установки, повышенной эффективности и возможности адаптации к изогнутым поверхностям.

Ранее мы сообщали, что солнечные панели изготовили из необычного материала. Исследователи из Египта предложила новую архитектуру солнечных элементов на основе кестерита, использующую слой на основе оксида меди. Максимальный КПД смоделированного устройства составил 33,56%.