Танцующие солнечные панели удивляют "магией" два раза в год: как они работают (фото)

"Солнечный коллектор", разработанный Gorbet Design Inc., представляет собой интерактивную скульптуру, состоящую из двенадцати элементов разной длины и под разными углами, определяемыми геометрией солнечного освещения.

Каждый элемент коллектора состоит из трех панелей и трех кластеров светодиодов, которые превращают устройство в гибрид, отражающий художественные возможности и фотоэлектрическую эффективность, пишет ecoticias.com.

Днем панели наклонены для сбора солнечной энергии и накапливают ее в аккумуляторах, находящихся внутри каждого элемента — "шахты". Благодаря веб-технологиям любой желающий с хорошим интернет-соединением может зайти на сайт солнечного коллектора и создать свой уникальный волновой световой узор. Все проекты, представленные пользователями в течение дня, становятся строительными блоками для вечернего светового представления, где свет и движение сливаются воедино.

"Солнечный коллектор" днем

Вечером устройство создает световые узоры, разработанные пользователями. Каждый луч струится в соответствии с композициями, созданными в течение дня, и в конечном итоге угасает, когда вся накопленная энергия будет использована.

В солнечные дни продолжительность таких светопредставлений увеличивается. В пасмурные дни представление может закончиться быстрее. Идея в том, чтобы показать, что жизнь человека неразрывно связана с энергией солнца.

Шахты солнечного коллектора вечером

Все двенадцать шахт образуют изящную кривую, наклон которой зависит от высоты солнца над горизонтом в разное время года. Во время зимнего солнцестояния самая длинная шахта максимально прижимается по отношению к горизонту. Во время летнего солнцестояния самая короткая шахта направлена на высоко расположенное солнце, улавливая его энергию, когда оно находится в зените. Способность шахт так точно согласовываться с положением солнца – настоящая инженерная магия этой солнечной конструкции.

Каждая шахта играет свою роль в проекции движения Земли вокруг Солнца. Благодаря способности конструкции ориентироваться по Солнцу, сбор энергии всегда находится на пике.

