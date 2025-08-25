Солнечные панели в мире стали слишком дешевыми: что вдруг с ними случилось

Солнечные панели никогда не были такими доступными, и для потребителей это хорошая новость. Однако для производителей это чуть ли не катастрофа. Китайские техногиганты, контролирующие мировой рынок, несут многомиллиардные убытки из-за перепроизводства и торговой войны с США.

У "зеленой революции" обнаружилась обратная сторона. Ведущие производители солнечных панелей, такие как Tongwei и Trina Solar, отчитались об огромных убытках в первой половине года. Цены на панели упали до рекордно низкого уровня — 8,7 цента за ватт, что является минимумом с 2011 года, пишет Nikkei Asia.

Проблема кроется в агрессивных инвестициях прошлых лет. Китайские компании построили столько заводов, что предложение значительно превысило спрос, спровоцировав жестокую ценовую войну. В попытке сохранить бизнес производители начали работать в убыток, что в Китае называют "инволюционной конкуренцией" — гонкой на выживание, которая вредит всей отрасли.

Ситуацию усугубляют торговые барьеры со стороны США. Американские власти ввели огромные пошлины на солнечные ячейки из Китая и стран Юго-Восточной Азии, куда китайские компании перенесли производство, чтобы обойти предыдущие санкции. В результате многие производители, как, например, TCL Zhonghuan, фактически потеряли доступ к американскому рынку.

Пекин пытается вмешаться и остановить ценовую войну, призывая компании закрывать устаревшие производственные линии. Однако сделать это непросто. Многие заводы поддерживаются за счет субсидий от местных властей, которые заинтересованы в сохранении рабочих мест. В итоге, пока производители не договорятся о сокращении мощностей, рынок будет находиться в состоянии кризиса, а некоторые компании рискуют не пережить эту сложную гонку.

