Солнечные панели захватывают мир: почему их станет в 2 раза больше в ближайшие 10 лет

Мировой рынок солнечных панелей вырастет в денежном выражении более чем вдвое к 2032 году. Главные драйверы роста — высокий спрос на чистую энергию, технологические прорывы и государственная поддержка.

Related video

Солнечная энергия перестает быть нишевой и становится значительной составляющей глобальной энергетики. Согласно отчету Allied Market Research, рынок солнечных панелей, который в 2022 году оценивался в $152,3 млрд, к 2032-му вырастет до $330,4 млрд, пишет Einpresswire.

Главную роль в этом процессе играют технологические инновации. Если раньше КПД панелей едва достигал 10%, то сегодня лучшие образцы преобразуют в электричество более 25% солнечного света. Новые материалы, такие как перовскиты, обещают еще более высокую эффективность, а гибкие и легкие тонкопленочные панели позволяют интегрировать их в фасады зданий и даже одежду.

Еще один важный фактор — оснащение электростанций системами хранения энергии. Умные аккумуляторы позволяют накапливать излишки энергии, выработанной днем, и использовать их ночью или в пиковые часы, что решает проблему нестабильности солнечной генерации и обеспечивает энергетическую независимость.

Рост рынка также подстегивают государственные программы по всему миру. Правительства стимулируют установку панелей как в частных домах, так и в промышленных масштабах, предлагая субсидии и выгодные тарифы на продажу излишков энергии в сеть.

В 2022 году лидером рынка по выработке от солнечных панелей был Азиатско-Тихоокеанский регион, а самым популярным типом батарей оставались традиционные варианты, изготовленные из кристаллов кремния. Однако в ближайшие годы эксперты прогнозируют стремительное развитие и других технологий, которые сделают солнечную энергию еще более доступной и универсальной.

Раньше Фокус сообщал, что солнечные панели в мире стали слишком дешевыми: что вдруг с ними случилось. Солнечные панели никогда не были такими доступными, и для потребителей это хорошая новость. Однако для производителей это чуть ли не катастрофа. Китайские техногиганты, контролирующие мировой рынок, несут многомиллиардные убытки из-за перепроизводства и торговой войны с США.