Сонячні панелі не рятують: експерти пояснили, чому енергія витрачається даремно

Стрімкий розвиток відновлюваної енергетики в Китаї продовжує ставити рекорди, але дедалі більше енергії вітру та сонця витрачається даремно через незадовільний стан мереж.

За даними Національного енергетичного управління КНР, у першій половині року темпи скорочення поставок сонячної енергії зросли до 5,7% порівняно з 3% за аналогічний період минулого року. Для вітроенергетики цей показник становив 6,6% порівняно з 3,9% за перші шість місяців 2024 року, пише japantimes.co.jp.

Скорочення показують, скільки електроенергії було вироблено, але не дійшло до споживачів. Це відбувається, коли пропозиція перевищує попит або вузькі місця в мережах заважають передачі електроенергії, особливо на великі відстані.

"Причина, через яку скорочення поставок стало проблемою в Китаї, полягає в тому, що встановлені потужності поновлюваної енергетики занадто інтенсивні та значно перевищують темпи зростання енергосистеми і накопичувачів енергії", — заявила аналітик Fitch Ratings Діана Ся. "У результаті електроенергія, що виробляється додатковими потужностями, не може бути спожита".

Китай підвищив допустимий рівень скорочення з 5% до 10%, щоб компенсувати затримку між розробкою проєктів і їх підключенням до мережі. Однак тарифи для західних регіонів, включно з Тибетом, Сіньцзяном і Цинхаєм, перевищили ці ліміти, що в кінцевому підсумку може поставити під загрозу інвестиційну привабливість будь-якого подальшого розширення, якщо мережа не зможе швидко надолужити згаяне.

Однак масштабування Китаєм чистої енергетики також створює нові виклики. Протягом останніх двох років країна встановлювала рекордні потужності, включно з 277 гігаватами сонячних електростанцій минулого року. За даними BloombergNEF, у травні цього року за один місяць було введено в експлуатацію більше сонячних потужностей, ніж у будь-якій іншій країні за весь 2024 рік.

Модернізація енергосистеми для вирішення цього завдання потребує величезних коштів. Головний оператор, Державна електромережева компанія Китаю, заявила, що її витрати цього року вперше перевищать 90 млрд доларів, причому будівництво ліній надвисокої напруги є однією з найбільших інвестицій. Наразі в Китаї експлуатується 43 таких лінії.

Найближчими місяцями регулюючі органи спробують прискорити модернізацію мереж і реформувати ринок електроенергії, щоб забезпечити стабільне споживання відновлюваної енергії, йдеться в аналітичному звіті консалтингової компанії Trivium China.

