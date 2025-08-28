Сонячні панелі тепер працюють навіть уночі: як вони отримують енергію з темряви

Вчені створили фотоелектричну комірку, здатну виробляти електроенергію вночі. Ця технологія, відома як "антисонячні панелі", вирішує головну проблему сонячної енергетики — залежність від денного світла, забезпечуючи цілодобову генерацію чистої енергії.

Related video

Уявіть собі сонячну панель, яка продовжує працювати після заходу сонця. Завдяки новому прориву це стало реальністю. "Антисонячні панелі" працюють за принципом радіаційного охолодження: замість того щоб поглинати сонячне тепло, вони, навпаки, випромінюють тепло, накопичене за день, у холодне нічне небо, пише Arka360.

Секрет технології в тому, що вночі поверхня Землі тепліша, ніж навколишній космічний простір. "Антисонячна панель" вловлює цей потік тепла, що йде (інфрачервоне випромінювання), і за допомогою вбудованого термоелектричного генератора перетворює різницю температур на електрику.

Наразі ефективність таких панелей становить близько 25% від продуктивності традиційних денних панелей. Однак технологія швидко розвивається, і в майбутньому її ККД може зрівнятися зі стандартними аналогами. Важливо, що "антисонячні панелі" зроблені з доступних і недорогих матеріалів, що дає змогу додавати їх до вже наявних електростанцій.

Це відкриття здатне допомогти 750 мільйонам людей по всьому світу, у яких немає доступу до надійного джерела електрики. Комбінація денних і нічних панелей дасть змогу створити по-справжньому автономні, цілодобові системи енергопостачання, знизивши потребу в дорогих акумуляторах і залежність від централізованих мереж.

Раніше Фокус писав, що сонячні панелі не рятують: експерти пояснили, чому енергія витрачається даремно. Стрімкий розвиток відновлюваної енергетики в Китаї продовжує ставити рекорди, але дедалі більше енергії вітру і сонця витрачається даремно через незадовільний стан мереж.