Експерти розвіяли популярні міфи про сонячні панелі: що важливо знати про технологію

Сонячна енергетика стрімко захоплює світ, але її розвиток супроводжується хвилею дезінформації. Експерти розвінчали кілька хибних думок про технологію — від ненадійності та дорожнечі до загрози для екології.

На тлі бурхливого зростання сонячної енергетики по всьому світу активізувалися кампанії проти неї, які часто спираються на недостовірні відомості. У виданні Carbon Brief спростували низку поширених міфів.

Сонячна енергія — дорога і ненадійна

Цю думку часто висловлюють противники технології. Насправді, за даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), сонячна енергія — це "найдешевша електрика в історії", а її вартість за останні 10 років впала на 90%. Що стосується надійності, то обсяги сонячної генерації легко прогнозувати наперед, враховуючи хвилеподібний патерн роботи. А в поєднанні з акумуляторами модулі зберігають енергію і здатні забезпечувати нею інфраструктуру 24/7.

Сонячні ферми шкодять екології та займають цінні землі

Багато хто стверджує, що панелі використовують більше вуглецю за свій життєвий цикл, ніж економлять, і займають родючі землі. Насправді, панелі окуповують свій "вуглецевий борг" у середньому за 4 місяці і за весь термін служби економлять у 57 разів більше CO₂, ніж було витрачено на їхнє виробництво. Що стосується площ, землі під сонячні ферми в США виділено в 4 рази менше, ніж під поля для гольфу. Не кажучи вже про інноваційні рішення на кшталт встановлення панелей на водоймах.

Панелі захаращують планету токсичними відходами

До 2050 року у світі дійсно накопичиться до 160 млн тонн відходів від панелей. Однак це в 300-800 разів менше, ніж відходи від вугільної енергетики за той самий період. Крім того, понад 95% панелей не містять токсичного кадмію, а свинець у них надійно запакований. Програми переробки теж стрімко розвиваються.

Спека робить панелі неефективними

Високі температури дійсно незначно знижують ККД, але цей ефект з лишком компенсується великою кількістю сонячного світла в спекотні дні. Панелі успішно працюють навіть у пустелях Саудівської Аравії.

Сонячна енергетика повністю залежить від Китаю

Китай дійсно домінує у виробництві панелей. Однак, на відміну від газу чи нафти, купівля панелі — це разова угода. Після встановлення вона генеруватиме енергію десятиліттями, не створюючи постійної залежності від єдиного постачальника.

