Сонячні панелі на воді врятували ціле місто від посухи: як це вдалося

У Марокко, що страждає від найсильнішої посухи в останні десятиліття, запустили пілотний проєкт, що вирішує одразу дві проблеми: брак енергії та дефіцит води. Плавучі сонячні панелі, встановлені на водосховищі, не тільки генерують електрику, а й захищають воду від випаровування.

Related video

Через аномальну спеку та зниження кількості опадів водосховища Марокко обміліли до третини своєї ємності. Щодня країна втрачає через випаровування обсяг води, еквівалентний 600 олімпійським басейнам. Щоб боротися з цим, влада вирішила використовувати "флотовольтаїку" — сонячні панелі, встановлені на воді, пише Arab News.

Тисячі панелей, розміщених на поверхні водосховища недалеко від міста Танжер, працюють як гігантська парасолька. Вони затінюють воду, скорочуючи випаровування приблизно на 30%. Одночасно вони поглинають сонячне світло і виробляють електроенергію, якою планується живити сусідній портовий комплекс.

Цей проєкт — не просто експеримент, а життєва необхідність. За словами експертів, рішення стало одним із перших у своєму роді і може стати ключем до виживання в умовах мінливого клімату. Подібні технології вже тестують у Франції, Індонезії та Таїланді, а в Китаї працюють найбільші у світі плавучі сонячні ферми.

Хоча повністю покрити водосховище панелями неможливо через його розміри і мінливий рівень води, навіть часткове покриття дає відчутний ефект. У планах влади — розширити проєкт і запустити аналогічні установки на інших водосховищах, а також висадити дерева на берегах для захисту від вітру, що посилює випаровування.

Раніше Фокус писав, що експерти розвіяли популярні міфи про сонячні панелі: що важливо знати про технологію. Сонячна енергетика стрімко захоплює світ, але її розвиток супроводжується хвилею дезінформації. Експерти розвінчали кілька хибних думок про технологію — від ненадійності та дорожнечі до загрози для екології.