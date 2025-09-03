Сонячні панелі зігнули 10 000 разів, а вони продовжили працювати: як це вдалося

Китайська компанія Renshine Solar представила гнучку перовскітну комірку з ефективністю 27,5% — рекорд для елементів цього класу. Технологія підвищує не тільки продуктивність, а й довговічність сонячних панелей.

Розробка вже готова до виходу за рамки лабораторій і комерційного застосування. Її творці вже не вперше задають передові стандарти в галузі сонячної енергетики, пише PV Magazine.

Інновація полягає в методі динамічного контролю кристалізації. Дослідники навчилися швидко охолоджувати щойно нанесену перовскітну плівку, одночасно подаючи в неї спеціальні добавки. Це виправляє потенційні дефекти та запобігає появі тріщин, що було основною проблемою під час виготовлення гнучких панелей.

Результати тестів виглядають багатообіцяючими. Крім рекордної ефективності в 27,5% для окремої комірки, компанія вже створила панель площею 20 см² і ефективністю 23%. Але головне — поліпшена міцність: після 10 000 циклів згинання панель зберегла понад 97% своєї первісної ефективності.

Відкриття здатне змінити сценарії використання гнучких панелей. Легкі та дешеві батареї такого типу можна буде експлуатувати там, де традиційні скляні не підходять: вбудовувати у фасади будівель (BIPV), інтегрувати в мобільні пристрої, одяг і навіть застосовувати в аерокосмічній галузі. Renshine Solar вже має у своєму розпорядженні виробничу лінію на 150 МВт і будує новий гігаватний завод, який планують запустити 2026 року.

Раніше Фокус писав, що німецькі вчені створили естетичні сонячні панелі у вигляді плівки з ефективністю 80%. Використовуючи рулонну нанодрукарську літографію, в Інституті електронно-променевих і плазмових технологій (FEP) розробили декоративні плівки, що дають змогу фотоелектричним модулям органічно вписуватися в фасади будівель.