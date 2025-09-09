Отопительный сезон в Украине может быть тяжелым: как подготовиться к холодам (фото)

Из-за малых запасов газа накануне отопительного сезона у жителей ряда городов Украины может возникнуть потребность в альтернативных системах отопления, таких как конверторные обогреватели, масляные обогреватели или тепловентиляторы.

Коммунальные службы в некоторых регионах не успевают наладить системы отопления, провести профилактические работы и довести системы до полной готовности из-за постоянных обстрелов, предупредил эксперт Александр Харченко. Ввиду этого, Фокус выбрал три модели обогревателей, которые пользуются популярностью среди украинцев.

Cooper&Hunter Domestic Black CH-1500 MD

Конвекторный обогреватель Cooper&Hunter Domestic Black CH-1500 MD предназначен для помещений площадью до 20 кв.м. Он оснащен нагревательным элементом в виде Х-образной ребристой конструкции, изготовленной из специального сплава алюминия, что обеспечивает максимально быстрый разогрев.

Эту модель можно закрепить на стене с помощью специальных кронштейнов или установить на колеса, чтобы свободно перемещать в нужное место.Встроенный термостат с механическим поворотным переключателем автоматически будет поддерживать заданную температуру нагрева.

Обогреватель имеет высокий класс IP24 защиты от проникновения пыли и влаги, а также оснащен системой защиты от перегрева, что гарантирует длительный срок его эксплуатации.

Приобрести обогреватель Cooper&Hunter Domestic Black CH-1500 MD в Украине можно по цене от 2 100 до 3 700 грн.

Gorenje OR2000E

Масляный обогреватель Gorenje OR2000E рассчитан на комнаты площадью до 15 кв.м. Он состоит из девяти соединенных между собой секций, внутри которых находится очищенное техническое масло, выполняющее функцию теплоносителя.

Масло нагревается двумя ТЭНами мощностью 0,9 и 1,1 кВт и отдает свое тепло радиатору, а уже от него повышается температура воздуха в помещении. Это происходит за счет конвекционной циркуляции воздушного потока по всему пространству комнаты.

Обогреватель функционирует в трех режимах, когда включается один из ТЭНов или оба одновременно. Желаемую температуру можно выбрать на сенсорной панели управления. Наличие колес позволяет легко перемещать устройство в нужное место.

Цена обогревателя Gorenje OR2000E в Украине составляет от 2 770 до 4 400 грн.

Электрический нагреватель SmartMi Белый

В основе тепловентилятора SmartMi Electric Heater White (ZNNFJ07ZM) лежит керамический РТС нагревательный элемент мощностью 2 кВт, который выходит на рабочий режим за 3 секунды. Встроенный вентилятор, создавая воздушный поток через металлическую фронтальную сетку, ускоряет нагрев комнаты.

Уровень шума обогревателя не превышает 35,6 дБ. Устройство выполнено из прочного и термостойкого поликарбоната и АБС-пластика и может поворачиваться на 90 градусов, распространяя тепло по всему помещению.

Управлять тепловентилятором можно несколькими способами: кнопками на верхней панели, дистанционным пультом, со смартфоном со специальным приложением и голосовыми командами.

Купить SmartMi Electric Heater White в Украине можно по цене от 4 650 до 6 400 грн.

