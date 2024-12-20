Рейтинг лучших конвекторов: обзор пяти популярных моделей, актуальных в 2025 году (видео)

Среди актуальных конвекторов — WetAir WCH-600EW, Electrolux ECH/ECN-2000M, Camry CR 7739, Kumtel HC-2947, SmartMi Electric Heater 1S.

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Среди эффективных в 2025 году моделей конвекторов — устройства от WetAir, Electrolux, Camry, Kumtel, SmartMi. Подборку создал ресурс ITC.

WetAir WCH-600EW

WetAir WCH-600EW — напольный конвектор, который подходит для обогрева жилых или офисов площадью до 20 м², отличается быстрым нагревом, простотой в эксплуатации.

Конвектор также оснащен защитой от перегрева и опрокидывания, а прочный алюминиевый корпус может защитить внутренние компоненты. Устройство может использоваться в детской и в жилищах, где есть домашние любимцы.

Electrolux ECH/ECN-2000M

Electrolux ECH/ECN-2000M — тоже достаточно мощная модель. Это также обогреватель для помещений площадью до 20 м², но благодаря двум вариантам установки ему еще проще адаптируется к интерьеру.

С максимальной мощностью 2000 Вт и ТЭН-нагревателем, устройство быстро нагревает помещение и равномерно распределяет тепло. Это особенно удобно для квартир в межсезонье или офисов, где хочется тепла с первых минут работы.

Camry CR 7739

Camry CR 7739 — модель с тепловентилятором, который быстро создает комфортную температуру. Эта модель имеет особый ЖК-дисплей. Он показывает как текущую, так и желаемую температуру. А поскольку у него есть три режима мощности, можно выбрать оптимальный уровень нагрева.

Также модель поддерживает большой диапазон настроек температуры — от 5 до 37 °C. И имеет 24-часовой таймер, благодаря которому всегда можно задать время автоматического выключения.

Camry CR 7739

Kumtel HC-2947

Kumtel HC-2947 соблюдает баланс между мощностью и удобством в использовании. Он также отличается стильным дизайном в черном цвете. Конвектор подходит для обогрева помещений площадью до 25 м² — максимальная мощность 2500 Вт и современный ститч-нагреватель позволяют быстро прогревать комнату.

SmartMi Electric Heater 1S

Эта модель — эффективный конвектор с эстетичным минималистичным дизайном и без компромисса в плане мощности. Он способен обогреть помещение площадью до 22 м².

В основе SmartMi Electric Heater 1S — нагревательный элемент длиной 20 метров, изготовленный из сплава железа, хрома и алюминия. Материал обеспечивает моментальный нагрев: через 72 секунды решетка достигает температуры 120°C, а в помещении сразу ощущается тепло. Встроенная наклонная ветровая сетка направляет горячий воздух вверх по диагонали, ускоряя теплообмен.

Напомним, пекинская компания по производству аккумуляторов LiPure Energy успешно построила производственную линию для создания полностью твердотельных аккумуляторов и уже успешно запустила массовое производство.