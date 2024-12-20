Рейтинг найкращих конвекторів: огляд п'яти популярних моделей, актуальних у 2025 році (відео)

Серед актуальних конвекторів — WetAir WCH-600EW, Electrolux ECH/ECN-2000M, Camry CR 7739, Kumtel HC-2947, SmartMi Electric Heater 1S.

Related video

Серед ефективних у 2025 році моделей конвекторів — пристрої від WetAir, Electrolux, Camry, Kumtel, SmartMi. Добірку створив ресурс ITC.

WetAir WCH-600EW

WetAir WCH-600EW — підлоговий конвектор, який підходить для обігріву житлових або офісів площею до 20 м², вирізняється швидким нагріванням, простотою в експлуатації.

Конвектор також оснащений захистом від перегріву і перекидання, а міцний алюмінієвий корпус може захистити внутрішні компоненти. Пристрій можна використовувати в дитячій і в оселях, де є домашні улюбленці.

Electrolux ECH/ECN-2000M

Electrolux ECH/ECN-2000M — теж досить потужна модель. Це також обігрівач для приміщень площею до 20 м², але завдяки двом варіантам установки йому ще простіше адаптується до інтер'єру.

З максимальною потужністю 2000 Вт і ТЕН-нагрівачем, пристрій швидко нагріває приміщення і рівномірно розподіляє тепло. Це особливо зручно для квартир у міжсезоння або офісів, де хочеться тепла з перших хвилин роботи.

Camry CR 7739

Camry CR 7739 — модель із тепловентилятором, який швидко створює комфортну температуру. Ця модель має особливий РК-дисплей. Він показує як поточну, так і бажану температуру. А оскільки в нього є три режими потужності, можна вибрати оптимальний рівень нагріву.

Також модель підтримує великий діапазон налаштувань температури — від 5 до 37 °C. І має 24-годинний таймер, завдяки якому завжди можна задати час автоматичного вимкнення.

Camry CR 7739

Kumtel HC-2947

Kumtel HC-2947 дотримується балансу між потужністю та зручністю у використанні. Він також вирізняється стильним дизайном у чорному кольорі. Конвектор підходить для обігріву приміщень площею до 25 м² — максимальна потужність 2500 Вт і сучасний стітч-нагрівач дають змогу швидко прогрівати кімнату.

Електричний обігрівач SmartMi 1S

Ця модель — ефективний конвектор з естетичним мінімалістичним дизайном і без компромісу в плані потужності. Він здатний обігріти приміщення площею до 22 м².

В основі SmartMi Electric Heater 1S — нагрівальний елемент довжиною 20 метрів, виготовлений зі сплаву заліза, хрому та алюмінію. Матеріал забезпечує миттєве нагрівання: через 72 секунди решітка досягає температури 120°C, а в приміщенні одразу відчувається тепло. Вбудована похила вітрова сітка спрямовує гаряче повітря вгору по діагоналі, прискорюючи теплообмін.

Нагадаємо, пекінська компанія з виробництва акумуляторів LiPure Energy успішно побудувала виробничу лінію для створення повністю твердотільних акумуляторів і вже успішно запустила масове виробництво.