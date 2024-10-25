Китай обійшов США та інших: там масово вироблятимуть твердотільні батареї

Китайська компанія масово вироблятиме твердотільні батареї. Водночас цільова виробнича потужність становить 200 МВт*год.

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Пекінська компанія з виробництва акумуляторів LiPure Energy успішно побудувала виробничу лінію для створення повністю твердотільних акумуляторів і вже успішно запустила масове виробництво. Про це пише China Daily.

Очікується, що після виходу на повну потужність завод випускатиме тисячі таких батарей щодня. За досягнення цільової потужності лінія зможе забезпечувати акумуляторами 200 000 електросамокатів.

Компанія повідомила, що її повністю твердотільна літієва батарея призначена для різних секторів, включно зі зберіганням енергії, а також використанням для живлення електричних двоколісних транспортних засобів.

Повністю твердотільні батареї забезпечують вищу теоретичну щільність енергії та безпеку, а також потребують менших витрат, ніж літій-іонні аналоги, які наразі домінують у секторі електромобілів, тому багато країн вважають їх потенційно революційною технологією. США, Німеччина, Японія та інші держави також ведуть розробки в цьому напрямі, однак домогтися таких виробничих показників, як у КНР, їм поки що не вдалося.

Раніше ми писали, що нові твердотільні батареї отримали неймовірно високу щільність енергії в 310 Втч/кг. Вчені розробили нові принципи проєктування твердотільних акумуляторів, що призведе до прогресу в їхньому подальшому розробленні.

Також писали, що твердотільні батареї стануть дешевшими і будуть швидше заряджатися. Вченим вдалося створити полімерний електроліт, який може працювати за кімнатної температури, хоча раніше цього було важко досягти. Завдяки йому підвищилася й іонна провідність твердотільних батарей.