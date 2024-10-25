Китай обошел США и остальных: там будут массово производить твердотельные батареи

Китайская компания будет массово производить твердотельные батареи. При этом целевая производственная мощность составляет 200 МВт*ч.

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Пекинская компания по производству аккумуляторов LiPure Energy успешно построила производственную линию для создания полностью твердотельных аккумуляторов и уже успешно запустила массовое производство. Об этом пишет China Daily.

Ожидается, что после выхода на полную мощность завод будет выпускать тысячи таких батарей ежедневно. При достижении целевой мощности линия сможет обеспечивать аккумуляторами 200 000 электросамокатов.

Компания сообщила, что ее полностью твердотельная литиевая батарея предназначена для различных секторов, включая хранение энергии, а также использование для питания электрических двухколесных транспортных средств.

Полностью твердотельные батареи обеспечивают более высокую теоретическую плотность энергии и безопасность, а также требуют меньших затрат, чем литий-ионные аналоги, которые в настоящее время доминируют в секторе электромобилей, поэтому многие страны считают их потенциально революционной технологией. США, Германия, Япония и другие государства также ведут разработки в этом направлении, однако добиться таких производственных показателей, как в КНР, им пока не удалось.

Ранее мы писали, что новые твердотельные батареи получили невероятно высокую плотность энергии в 310 Втч/кг. Ученые разработали новые принципы проектирования твердотельных аккумуляторов, что приведет к прогрессу в их дальнейшей разработке.

Также писали, что твердотельные батареи станут дешевле и будут быстрее заряжаться. Ученым удалось создать полимерный электролит, который может работать при комнатной температуре, хотя ранее этого было трудно достичь. Благодаря ему повысилась и ионная проводимость твердотельных батарей.