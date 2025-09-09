Опалювальний сезон в Україні може бути тяжким: як підготуватися до холодів (фото)

Через малі запаси газу напередодні опалювального сезону у мешканців низки міст України може виникнути потреба в альтернативних системах опалювання, таких як конверторні обігрівачі, масляні обігрівачі або тепловентилятори.

Комунальні служби в деяких регіонах не встигають налагодити системи опалення, провести профілактичні роботи і довести системи до повної готовності через постійні обстріли, попередив експерт Олександр Харченко. Зважаючи на це, Фокус вибрав три моделі обігрівачів, які користуються популярністю серед українців.

Cooper&Hunter Domestic Black CH-1500 MD

Конвекторний обігрівач Cooper&Hunter Domestic Black CH-1500 MD призначений для приміщень площею до 20 кв.м. Він оснащений нагрівальним елементом у вигляді Х-подібної ребристої конструкції, виготовленої зі спеціального сплаву алюмінію, що забезпечує максимально швидкий розігрів.

Цю модель можна закріпити на стіні за допомогою спеціальних кронштейнів або встановити на колеса, щоб вільно переміщати в потрібне місце.Вбудований термостат з механічним поворотним перемикачем автоматично буде підтримувати задану температуру нагрівання.

Обігрівач має високий клас IP24 захисту від проникнення пилу і вологи, а також оснащений системою захисту від перегріву, що гарантує тривалий термін його експлуатації.

Придбати обігрівач Cooper&Hunter Domestic Black CH-1500 MD в Україні можна за ціною від 2 100 до 3 700 грн.

Gorenje OR2000E

Масляний обігрівач Gorenje OR2000E розрахований на кімнати площею до 15 кв.м. Він складається з дев'яти з'єднаних між собою секцій, усередині яких знаходиться очищене технічне мастило, що виконує функцію теплоносія.

Мастило нагрівається двома ТЕНами потужністю 0,9 та 1,1 кВт і віддає своє тепло радіатору, а вже від нього підвищується температура повітря у приміщенні. Це відбувається за рахунок конвекційної циркуляції повітряного потоку по всьому простору кімнати.

Обігрівач функціонує у трьох режимах, коли вмикається один із ТЕНів або обидва одночасно. Бажану температуру можна вибрати на сенсорній панелі керування. Наявність коліс дозволяє легко переміщати пристрій в потрібне місце.

Ціна обігрівача Gorenje OR2000E в Україні становить від 2 770 до 4 400 грн.

SmartMi Electric Heater White

В основі тепловентилятора SmartMi Electric Heater White (ZNNFJ07ZM) лежить керамічний РТС нагрівальний елемент потужністю 2 кВт, який виходить на робочий режим за 3 секунди. Вбудований вентилятор, створюючи повітряний потік через металеву фронтальну сітку, прискорює нагрівання кімнати.

Рівень шуму обігрівача не перевищує 35,6 дБ. Пристрій виконаний з міцного та термостійкого полікарбонату та АБС-пластику та може повертатися на 90 градусів, поширюючи тепло по всьому приміщенню.

Керувати тепловентилятором можна кількома способами: кнопками на верхній панелі, дистанційним пультом, зі смартфоном зі спеціальним додатком та голосовими командами.

Купити SmartMi Electric Heater White в Україні можна за ціною від 4 650 до 6 400 грн.

