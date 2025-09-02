Опалювальний сезон в Україні: названо міста, які не готові до зими

Опалювальний сезон 2025-2026 в Україні може бути важким через малі запаси газу. Експерт Олександр Харченко стверджує, що в низці міст комунальні підприємства не готові до зими.

Опалювальний сезон 2025 і 2026 року в Україні може бути нелегким — очікується малий рівень накопичення запасів газу і зволікання в роботах теплокомуненерго на місцях. Про це розповів агентству "УНІАН" директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

"Нафтогаз" отримав з бюджету додаткові кредити на закупівлю газу і це може виправити ситуацію, що склалася. Можна сказати, що на національному рівні країна готова непогано до опалювального сезону, зауважує аналітик.

Місцеві служби в деяких регіонах готові погано або взагалі не готові. Особливо це стосується Кривого Рогу, Сум і Харкова.

"Там, де постійно удари [російських військ], ситуація буде складна", — пояснив Харченко.

У Кривому Розі, за словами експерта, потрібно ремонтувати більшу частину теплових мереж, а комунальні підприємства міста не готові до опалювального сезону. У 2024 році близько 450 будинків були взимку без опалення.

"Скільки буде цього року, подивимося. У Харкові та Сумах головна проблема — постійні удари. Вони не дають налагодити системи опалення, провести профілактичні роботи і довести системи до повної готовності", — розповів експерт.

Виходом зі складної ситуації може стати використання додаткових "міні-ТЕЦ" в умовах ударів по енергетичній інфраструктурі.

"Ми підготовлені набагато краще, сильніше і краще захищені з точки зору реакції на обстріли. "Вимкнути" нас росіянам буде складніше. Можливо це чи ні — поки не станеться, не дізнаємося", — підсумував він.

Нагадаємо, російські війська завдають ударів по об'єктах енергетичної та газотранспортної інфраструктури України, щоб спричинити кризу взимку.

Україні для комфортного проходження опалювального сезону потрібно 13,2 мільярда кубометрів газу. Майже 4,6 мільярда доведеться купувати за кордоном.