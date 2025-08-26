Опалювальний сезон уже скоро: чи вистачить Україні газу взимку

Україна готується до зими 2025-2026 років із повними надіями на власні енергетичні ресурси.

Країні для комфортного проходження опалювального сезону знадобиться 13,2 мільярда кубометрів газу, з яких близько 4,6 мільярда доведеться закупити за кордоном. Про це повідомила міністр енергетики Світлана Гринчук в інтерв'ю виданню "Телеграф".

За словами Гринчук, наразі у "Нафтогазу" достатньо коштів, щоб забезпечити наповнення газових сховищ.

"Якщо ми встигнемо закупити необхідний обсяг і заповнити сховища, газу має вистачити навіть у разі холодної зими", — зазначила міністр.

Вона додала, що Україна торік успішно обходилася власними запасами, і тепер мета — досягти хоча б такого ж рівня.

Міністр наголосила, що 13,2 мільярда кубометрів — це мінімальний показник для безпечного опалювального сезону. При цьому Україна може накопичити і більше газу, однак це питання поки що перебуває на стадії обговорення.

Серед пріоритетів на найближчий час — нарощування власного видобутку газу. Гринчук запевнила, що фінансові ресурси для закупівель і внутрішнього забезпечення вже є: допомогу надавали національні банки, ЄБРР виділив грант, а Норвегія — 80 мільйонів євро.

Нагадаємо, 5 серпня Фокус із посиланням на постанову Кабінету міністрів України №480 від 29.04.2025 писав, що до кінця жовтня в Україні збережеться фіксований тариф на електроенергію — 4,32 грн за кВт*год.

29 липня ЗМІ розповідали, що комунальні тарифи в серпні залишаться незмінними.