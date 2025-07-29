Комунальні тарифи в серпні: як зміняться рахунки на воду, газ і світло

На тлі загальної економічної нестабільності та зростання цін, комунальні тарифи продовжують залишатися однією з найбільш витратних статей у бюджеті українських сімей.

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У 2025 році витрати на комунальні тарифи збільшилися більш ніж на 20%, і українці з тривогою стежать за можливими новими змінами. Однак серпень принесе деякі хороші новини: тарифи на ключові комунальні ресурси залишаться без змін. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Комунальні тарифи — скільки доведеться платити за світло

Ще в червні 2024 року Кабінет міністрів затвердив новий комунальний тариф на електроенергію для побутових споживачів — 4,32 гривні за кВт*год. Спочатку планувалося, що ця ціна діятиме до 1 травня 2025 року. Однак пізніше уряд продовжив термін дії цього тарифу до кінця жовтня 2025 року, зобов'язавши постачальників електроенергії дотримуватися встановленої ціни.

Таким чином, у серпні українці продовжать оплачувати електроенергію за незмінним тарифом — 4,32 гривні за кВт*год.

Комунальні тарифи — скільки українці заплатять за газ

Не планується підвищення ціни і на природний газ. Компанія "Нафтогаз України", що обслуговує переважну більшість домогосподарств — близько 98% побутових споживачів, заявила про збереження чинного тарифу до 30 квітня 2026 року.

На сьогодні вартість газу від "Нафтогазу" становить 7,96 гривні за кубометр. В інших постачальників ціна варіюється від 7,70 до 9,99 гривні.

Комунальні тарифи — як зміняться рахунки за воду

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), не планує переглядати тарифи на водопостачання та водовідведення в серпні. Однак у деяких громадах може спостерігатися зростання цін, якщо місцева влада ухвалить відповідне рішення без погодження з регулятором.

Слід враховувати, що тарифи на воду в Україні значно різняться за регіонами. Залежно від постачальника та місцевої тарифної політики, вартість одного кубометра може становити від 30 до понад 60 гривень.

Раніше Фокус докладно писав про меморандум МВФ і розбирався, про що там ідеться.

Нагадаємо, з 1 липня 2025 року тариф на електроенергію в Україні становить 4,32 грн/кВт-год. Тобто на літній період, зокрема, він залишається без змін відтоді, як уряд зафіксував його для населення на цьому рівні. Фокус з'ясовував, скільки платитимуть українці за світло і які є способи заощадити.