Тариф для побутових споживачів поки не змінився, але експерти попереджають: вартість електроенергії буде зростати. Скільки сплачуватимуть українці за світло та які способи заощадити існують, у матеріалі Фокусу.

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Із 1 липня 2025 року тариф на електроенергію в Україні становитиме 4,32 грн/кВт-год. Тобто на літній період, зокрема, він залишається без змін відтоді, як уряд зафіксував його для населення на цьому рівні. Чи зростуть ціни за світло надалі? Принаймні до 31 жовтня 2025 року — ні. Проте чому б не замислитися над заощадженням і не підготуватися заздалегідь? Фокус з'ясував детально.

Що з тарифом за світло в Україні у 2025 році: чи будуть підвищувати

Згідно з постановою Кабміну №632, від 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для побутових споживачів встановлений на рівні 4,32 грн/кВт-год, ця вартість є фіксованою та не диференціюється за обсягом споживання.

Нічний тариф на електроенергію дозволить значно заощадити Фото: УНІАН

Міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що в Україні не планують підвищувати тариф на електроенергію. За його словами, немає ніяких передумов для підвищення. "Хіба що рівень руйнувань буде такий, що просто вони вже фізично не зможуть утримувати. Наприклад, Укренерго – тарифна організація, усі відновлення робить за власні кошти. Тому це має бути вже таке глобальне руйнування, щоб підняти це питання", — каже Галущенко. Тобто, дефіциту електроенергії наразі немає, та й за прогнозами НБУ, дефіцит електроенергії поступово зменшуватиметься, хоча і залишатиметься до 2027 року. Це дає уряду привід не підвищувати ціну світла для населення.

Щоб почати економити, можна підключити нічний тариф на електроенергію. Він дозволяє суттєво заощаджувати на вартості світла, особливо якщо споживачі активно використовують електроприлади вночі

Як зауважив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, дефіцит електроенергії залишається навіть на тлі скорочення роботи промислових споживачів, отже і скорочення споживання електроенергії. А заслугою такої стабільності екперт називає "ремонти" або профогляди блоків АЕС "Енергоатому".

"Компанія раніше почала "ремонти" і на другий місяць літа в роботі буде достатньо блоків АЕС для умовно стабільної роботи енергосистеми", — пояснює експерт.

З огляду на те, що дефіцит електроенергії в країні зберігається, Укренерго час від часу закликає споживачів переносити використання приладів на денний період, коли активно працюють сонячні електростанції, а в умовах спекотної погоди користуватися великою побутовою технікою вночі, а також розглянути варіанти іншої економії світла та грошей.

Тариф на електроенергію становитиме 4,32 грн/кВт-год і влітку, проте він діє до листопада 2025 року Фото: З відкритих джерел

Як підключити нічний тариф на електроенергію і скільки можна заощадити на світлі

Щоб почати економити, можна підключити нічний тариф на електроенергію. Він дозволяє суттєво заощаджувати на вартості світла, особливо якщо споживачі активно використовують електроприлади вночі (наприклад, електроопалення, бойлер, пральна машина тощо).

Таблиця економії

Споживання (кВт·год/міс) Без нічного тарифу (грн) З нічним тарифом* (грн) Заощадження (грн/міс) 300 1296 1080 216 750 3240 2700 540 1100 4752 3960 792 2000 8640 7200 1440

*У розрахунку прийнято, що весь обсяг переносять у нічний тариф (максимальна вигода). Реальна економія залежить від обсягу споживання конкретного домогосподарства.

Зауважимо, що нічний тариф вигідний передусім жителям осель та домогосподарств, що використовують побутові потужні прилади (пралки/посудомийку, бойлер, теплу підлогу тощо). З нічним тарифом електроенергія, спожита з 23:00 до 7:00, коштуватиме вдвічі дешевше, тобто нічний тариф — 2,16 грн за кВт-год.

Українці можуть не переплачувати за світло Фото: Facebook

Як встановити двозонний лічильник

Для підключення нічного тарифу слід встановити двозонний лічильник, який фіксує обсяг споживання за періодами часу, окремо вдень та вночі.

Та спершу краще порахувати взагалі щомісячні витрати на електроенергію: якщо домогосподарство споживає понад 500 кВт·год/міс, окупність встановлення лічильника буде доволі швидкою.

Спершу краще порахувати взагалі щомісячні витрати на електроенергію: якщо домогосподарство споживає понад 500 кВт·год/міс, окупність встановлення лічильника буде доволі швидкою

Процедура встановлення двозонного лічильника:

оформити заявку у вашій енергопостачальній компанії (через сайт або офіс) на установку двозонного лічильника; придбати або замовити двозонний лічильник через постачальника (пакет "під ключ") або самостійно через магазини; якщо лічильник придбано самостійно, пройти вхідний контроль, пломбування та параметризацію лічильника в лабораторії постачальника (приблизно 1200 грн); здійснити електромонтажник приладу, постачальник опломбує та зафіксує нові тарифи. Потім у наступному рахунку вже будуть вказані дві зони.

Час підключення становить 1-1.5 місяця, в залежності від обленерго. А передавати показання за двозонним лічильником можна як через оператора системи розподілу, так і через сервіси постачальника: особистий кабінет, мобільний додаток, Viber або Telegram, сайт, а також за телефоном контакт-центру.

Важливо

Тарифи за світло: як уникнути переплати за комуналку

Знімати показання двозонного лічильника легко. Після встановлення та програмування приладу постачальник електроенергії укладає із споживачем договір. Тому в особистому кабінеті абонента з'являється розподіл на зони. Щоб правильно зняти та скласти показання лічильника, потрібно скористатися дисплеєм приладу.

Двотарифний лічильник електроенергії прямо на своєму екрані індексує "день" та "ніч" особливими відмітками. Коди можуть відрізнятись в залежності від виробника.

Вартість самого лічильника залежно від виробника та додаткового фінкціоналу становить від 1,1 тис грн до 4 тис грн.