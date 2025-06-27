Тариф для бытовых потребителей пока не изменился, но эксперты предупреждают: стоимость электроэнергии будет расти. Сколько будут платить украинцы за свет и какие способы сэкономить существуют, в материале Фокуса.

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С 1 июля 2025 года тариф на электроэнергию в Украине составит 4,32 грн/кВт-ч. То есть на летний период, в частности, он остается без изменений с тех пор, как правительство зафиксировало его для населения на этом уровне. Вырастут ли цены за свет в дальнейшем? По крайней мере до 31 октября 2025 года — нет. Однако почему бы не задуматься над сбережением и не подготовиться заранее? Фокус выяснил подробно.

Что с тарифом за свет в Украине в 2025 году: будут ли повышать

Согласно постановлению Кабмина №632, от 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для бытовых потребителей установлен на уровне 4,32 грн/кВт-ч, эта стоимость является фиксированной и не дифференцируется по объему потребления.

Ночной тариф на электроэнергию позволит значительно сэкономить Фото: УНИАН

Министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что в Украине не планируют повышать тариф на электроэнергию. По его словам, нет никаких предпосылок для повышения. "Разве что уровень разрушений будет такой, что просто они уже физически не смогут удерживать. Например, Укрэнерго — тарифная организация, все восстановления делает за собственные средства. Поэтому это должно быть уже такое глобальное разрушение, чтобы поднять этот вопрос", — говорит Галущенко. То есть, дефицита электроэнергии пока нет, да и по прогнозам НБУ, дефицит электроэнергии постепенно будет уменьшаться, хотя и будет оставаться до 2027 года. Это дает правительству повод не повышать цену света для населения.

Чтобы начать экономить, можно подключить ночной тариф на электроэнергию. Он позволяет существенно экономить на стоимости света, особенно если потребители активно используют электроприборы ночью

Как отметил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, дефицит электроэнергии остается даже на фоне сокращения работы промышленных потребителей, следовательно и сокращения потребления электроэнергии. А заслугой такой стабильности экперт называет "ремонты" или профосмотры блоков АЭС "Энергоатома".

"Компания раньше начала "ремонты" и на второй месяц лета в работе будет достаточно блоков АЭС для условно стабильной работы энергосистемы", — объясняет эксперт.

Учитывая то, что дефицит электроэнергии в стране сохраняется, Укрэнерго время от времени призывает потребителей переносить использование приборов на дневной период, когда активно работают солнечные электростанции, а в условиях жаркой погоды пользоваться крупной бытовой техникой ночью, а также рассмотреть варианты другой экономии света и денег.

Тариф на электроэнергию составит 4,32 грн/кВт-ч и летом, однако он действует до ноября 2025 года Фото: Из открытых источников

Как подключить ночной тариф на электроэнергию и сколько можно сэкономить на свете

Чтобы начать экономить, можно подключить ночной тариф на электроэнергию. Он позволяет существенно экономить на стоимости света, особенно если потребители активно используют электроприборы ночью (например, электроотопление, бойлер, стиральная машина и т.д.).

Таблица экономии

Споживання (кВт·год/міс) Без нічного тарифу (грн) З нічним тарифом* (грн) Заощадження (грн/міс) 300 1296 1080 216 750 3240 2700 540 1100 4752 3960 792 2000 8640 7200 1440

*В расчете принято, что весь объем переносят в ночной тариф (максимальная выгода). Реальная экономия зависит от объема потребления конкретного домохозяйства.

Заметим, что ночной тариф выгоден прежде всего жителям домов и домохозяйств, использующих бытовые мощные приборы (стиралки/посудомойку, бойлер, теплый пол и т.д.). С ночным тарифом электроэнергия, потребленная с 23:00 до 7:00, будет стоить вдвое дешевле, то есть ночной тариф — 2,16 грн за кВт-ч.

Украинцы могут не переплачивать за свет Фото: Facebook

Как установить двухзонный счетчик

Для подключения ночного тарифа следует установить двухзонный счетчик, который фиксирует объем потребления по периодам времени, отдельно днем и ночью.

Но сначала лучше посчитать вообще ежемесячные расходы на электроэнергию: если домохозяйство потребляет более 500 кВт-ч/мес, окупаемость установки счетчика будет довольно быстрой.

Сначала лучше посчитать вообще ежемесячные расходы на электроэнергию: если домохозяйство потребляет более 500 кВт-ч/мес, окупаемость установки счетчика будет довольно быстрой

Процедура установки двухзонного счетчика:

оформить заявку в вашей энергоснабжающей компании (через сайт или офис) на установку двухзонного счетчика; приобрести или заказать двухзонный счетчик через поставщика (пакет "под ключ") или самостоятельно через магазины; если счетчик приобретен самостоятельно, пройти входной контроль, пломбирование и параметризацию счетчика в лаборатории поставщика (примерно 1200 грн); осуществить электромонтажник прибора, поставщик опломбирует и зафиксирует новые тарифы. Затем в следующем счете уже будут указаны две зоны.

Время подключения составляет 1-1.5 месяца, в зависимости от облэнерго. А передавать показания по двухзонному счетчику можно как через оператора системы распределения, так и через сервисы поставщика: личный кабинет, мобильное приложение, Viber или Telegram, сайт, а также по телефону контакт-центра.

Важно

Тарифы за свет: как избежать переплаты за коммуналку

Снимать показания двухзонного счетчика легко. После установки и программирования прибора поставщик электроэнергии заключает с потребителем договор. Поэтому в личном кабинете абонента появляется деление на зоны. Чтобы правильно снять и сложить показания счетчика, нужно воспользоваться дисплеем прибора.

Двухтарифный счетчик электроэнергии прямо на своем экране индексирует "день" и "ночь" особыми отметками. Коды могут отличаться в зависимости от производителя.

Стоимость самого счетчика в зависимости от производителя и дополнительного финкционала составляет от 1,1 тыс грн до 4 тыс грн.