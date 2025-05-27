Тарифы за свет: как избежать переплаты за коммуналку

Граждане Украины обязаны вовремя оплачивать коммунальные услуги и своевременно передавать показания счетчиков.

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Об этом сообщает YASNO.

В случае непредоставления показаний счетчиков начисление оплаты все равно производится — на основании среднесуточного объема потребления.

"Если клиенты не передают показания вовремя, то объем потребления рассчитывается по среднесуточному потреблению. Согласно Кодексу коммерческого учета расчет среднесуточного потребления выполняется на основе объемов аналогичного месяца предыдущего года", – сообщает YASNO.

У потребителя есть 5 дней на подачу показаний счетчиков. Это можно сделать за 2 дня до окончания текущего месяца или в течение первых 3 дней следующего. Например, в апреле–мае подать показания можно с 29 апреля по 3 мая.

Как можно это сделать:

в чат-боте мессенджера Viber;

через сайт YASNO;

через контакт-центр.

Напомним, в Украине члены семей военнослужащих, которые проходят службу, имеют право на льготы. Это право распространяется и на их супругов.

Ранее сообщалось, что определенные категории пенсионеров имеют возможность оплачивать коммунальные услуги по льготным тарифам. Такие льготы предоставляются представителям отдельных профессиональных групп.