Тарифи за світло: як уникнути переплати за комуналку

Громадяни України зобов'язані вчасно оплачувати комунальні послуги та своєчасно передавати показання лічильників.

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Про це повідомляє YASNO.

У разі ненадання показань лічильників нарахування оплати все одно проводиться — на підставі середньодобового обсягу споживання.

"Якщо клієнти не передають показання вчасно, то обсяг споживання розраховується за середньодобовим споживанням. Згідно з Кодексом комерційного обліку розрахунок середньодобового споживання виконується на основі обсягів аналогічного місяця попереднього року", — повідомляє YASNO.

У споживача є 5 днів на подання показань лічильників. Це можна зробити за 2 дні до закінчення поточного місяця або протягом перших 3 днів наступного. Наприклад, у квітні-травні подати показання можна з 29 квітня по 3 травня.

Як можна це зробити:

у чат-боті месенджера Viber;

через сайт YASNO;

через контакт-центр.

Нагадаємо, в Україні члени сімей військовослужбовців, які проходять службу, мають право на пільги. Це право поширюється і на їхнє подружжя.

Раніше повідомлялося, що певні категорії пенсіонерів мають можливість оплачувати комунальні послуги за пільговими тарифами. Такі пільги надаються представникам окремих професійних груп.