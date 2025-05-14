Знижка на комуналку та оплату житла: які пільги доступні дружинам УБД

Члени сімей військовослужбовців, які проходять службу, мають право на пільги. Це право поширюється і на їхнє подружжя.

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Про це йдеться в Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Люди, які проживають спільно, мають спільні побутові обов'язки та права, а також право на пільги, згідно із Законом України, повідомляє 24 Канал. Пільги можуть бути надані таким родичам УБД:

непрацездатні батьки;

дружина (чоловік);

спільні неповнолітні діти;

повнолітні діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

люди, які перебувають під опікою чи піклуванням УБД.

Для членів сім'ї військових передбачені комунальні пільги, а також пільги на оздоровлення дітей УБД.

Для жінок:

75% знижка на оплату житла;

75% знижка на газ, електроенергію та інші комунальні послуги, а для людей з інвалідністю передбачена знижка 100%;

75% знижка на паливо для будинку, що не має централізованого опалення. Знижка розраховується на 21 квадратний метр опалювальної площі на особу та додатково 10,5 квадратних метрів на сім'ю.

Для дітей:

безкоштовне оздоровлення та відпочинок;

першочергові місця в дитячих оздоровчих таборах;

право на переведення на бюджетну форму навчання під час здобуття вищої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти за денною формою;

безоплатне або пільгове проживання в гуртожитках, за умови навчання за денною формою;

першочергові місця в загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладах за місцем проживання;

соціальна стипендія для дітей-студентів за умови відсутності заборгованості.

Для отримання пільг членам сімей військовослужбовців необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України (ПФУ) і надати довідку, в якій буде вказано дані про склад сім'ї, включно з непрацездатними батьками, неповнолітніми дітьми, дітьми з інвалідністю та іншими залежними особами.

Нагадаємо, учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення 55 років для чоловіків і 50 років для жінок, за умови наявності стажу не менше ніж 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Також повідомлялося, що 2025 року учасники бойових дій зможуть отримати низку пільг, зокрема знижки на комунальні та житлові послуги.