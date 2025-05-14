Скидка на коммуналку и оплату жилья: какие льготы доступны женам УБД
Члены семей военнослужащих, проходящих службу, имеют право на льготы. Это право распространяется и на их супруг.
Об этом говорится в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
Люди, проживающие совместно, имеют общие бытовые обязанности и права, а также право на льготы, согласно Закону Украины, сообщает 24 Канал. Льготы могут быть предоставлены следующим родственникам УБД:
- нетрудоспособные родители;
- жена (муж);
- общие несовершеннолетние дети;
- совершеннолетние дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;
- люди, которые находятся под опекой или попечительством УБД.
Для членов семьи военных предусмотрены коммунальные льготы, а также льготы на оздоровление детей УБД.
Для жен:
- 75% скидка на оплату жилья;
- 75% скидка на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги, а для людей с инвалидностью предусмотрена скидка 100%;
- 75% скидка на топливо для дома, что нет централизованного отопления. Скидка рассчитывается на 21 квадратный метр отапливаемой площади на человека и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью.
Для детей:
- бесплатное оздоровление и отдых;
- первоочередные места в детских оздоровительных лагерях;
- право на перевод на бюджетную форму обучения при получении высшего, профессионально-технического и профессионального предвысшего образования на дневной форме;
- бесплатное или льготное проживание в общежитиях, при условии обучения на дневной форме;
- первоочередные места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях по месту жительства;
- социальная стипендия для детей-студентов при условии отсутствия задолженности.
Для получения льгот членам семей военнослужащих необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) и предоставить справку, в которой будут указаны данные о составе семьи, включая нетрудоспособных родителей, несовершеннолетних детей, детей с инвалидностью и других зависимых лиц.
Напомним, участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту по достижении 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, при условии наличия стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
Также сообщалось, что в 2025 году участники боевых действий смогут получить ряд льгот, в частности скидки на коммунальные и жилищные услуги.