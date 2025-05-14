Скидка на коммуналку и оплату жилья: какие льготы доступны женам УБД

Члены семей военнослужащих, проходящих службу, имеют право на льготы. Это право распространяется и на их супруг.

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Об этом говорится в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Люди, проживающие совместно, имеют общие бытовые обязанности и права, а также право на льготы, согласно Закону Украины, сообщает 24 Канал. Льготы могут быть предоставлены следующим родственникам УБД:

нетрудоспособные родители;

жена (муж);

общие несовершеннолетние дети;

совершеннолетние дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

люди, которые находятся под опекой или попечительством УБД.

Для членов семьи военных предусмотрены коммунальные льготы, а также льготы на оздоровление детей УБД.

Для жен:

75% скидка на оплату жилья;

75% скидка на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги, а для людей с инвалидностью предусмотрена скидка 100%;

75% скидка на топливо для дома, что нет централизованного отопления. Скидка рассчитывается на 21 квадратный метр отапливаемой площади на человека и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью.

Для детей:

бесплатное оздоровление и отдых;

первоочередные места в детских оздоровительных лагерях;

право на перевод на бюджетную форму обучения при получении высшего, профессионально-технического и профессионального предвысшего образования на дневной форме;

бесплатное или льготное проживание в общежитиях, при условии обучения на дневной форме;

первоочередные места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях по месту жительства;

социальная стипендия для детей-студентов при условии отсутствия задолженности.

Для получения льгот членам семей военнослужащих необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) и предоставить справку, в которой будут указаны данные о составе семьи, включая нетрудоспособных родителей, несовершеннолетних детей, детей с инвалидностью и других зависимых лиц.

Напомним, участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту по достижении 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, при условии наличия стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Также сообщалось, что в 2025 году участники боевых действий смогут получить ряд льгот, в частности скидки на коммунальные и жилищные услуги.