УБД могут оформить льготы на коммуналку в 2025 году: простой алгоритм

Для получения льгот на коммунальные услуги участники боевых действий должны обратиться в орган Пенсионного Фонда.

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В 2025 году государство предоставит ряд льгот участникам боевых действий, включая снижение затрат на коммунальные и жилищные услуги. Военнослужащие смогут воспользоваться скидками при оплате тарифов. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Льготы могут быть предоставлены не только участникам боевых действий (УБД), но также и ветеранам войны, людям с инвалидностью, полученной в результате войны, а также членам семей погибших. Распределение льгот выглядит следующим образом:

участники боевых действий – 75% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм;

участники войны – 50% скидки 50% скидки;

лица с инвалидностью вследствие войны – 100% скидки 100% скидки;

члены семей погибших – 50% скидки.

Они могут получить льготы касающиеся управления многоквартирным домом, а также:

поставки и распределения природного газа:

электрической энергии;

по поставке горячей воды;

тепловой энергии для отопления;

централизованного водоснабжения;

централизованного водоотвода;

вывозу мусора.

Для получения льгот на коммунальные услуги участникам боевых действий необходимо обратиться в орган Пенсионного фонда. Заявление можно подать как лично, так и онлайн. Также заявления принимаются в следующих случаях:

в исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов соответствующих общин или военных администраций;

в ЦНАПах.

В то же время это можно сделать через веб-портал электронных услуг ПФУ или через мобильное приложение Пенсионного фонда.

Участники боевых действий могут оформить льготы для уплаты коммуналки с помощью таких документов:

паспорт;

документ, подтверждающий право на льготу (например, удостоверение УБД);

учетный номер регистрационной карточки налогоплательщика.

В заявлении указываются данные организаций, предоставляющих услуги, а также их лицевые счета. Важно отметить, что в 2024 году процесс оформления льготы для ветеранов войны стал проще.

"Поэтому вам останется только подать в ПФУ соответствующую упрощенную Заявление (о постановке на учет льготника и о назначении льготы одновременно). Ранее – это были два отдельных процесса", – говорится в заметке.

Если военный не имеет возможности оформить льготы самостоятельно, то это может сделать за него другой человек.

"Если военнослужащий, который имеет соответствующий статус, находится на фронте, или в госпитале, или по каким-то другим причинам не имеет возможности лично подать заявление, за него это могут сделать члены семьи, на которых распространяется льгота", – объяснили в Министерстве.

Для подачи заявления родственникам также нужно будет приобщить документ, подтверждающий родственную связь, например, свидетельство о браке, свидетельство о рождении и тому подобное.

Ранее Фокус писал о том, как получить льготы военным. В Украине старая система столкнулась с трудностями в обработке множества заявок от военных и их близких на получение статуса или льгот.