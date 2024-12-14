УБД могут оформить льготы на коммуналку в 2025 году: простой алгоритм
Для получения льгот на коммунальные услуги участники боевых действий должны обратиться в орган Пенсионного Фонда.
В 2025 году государство предоставит ряд льгот участникам боевых действий, включая снижение затрат на коммунальные и жилищные услуги. Военнослужащие смогут воспользоваться скидками при оплате тарифов. Об этом сообщает Министерство социальной политики.
Льготы могут быть предоставлены не только участникам боевых действий (УБД), но также и ветеранам войны, людям с инвалидностью, полученной в результате войны, а также членам семей погибших. Распределение льгот выглядит следующим образом:
- участники боевых действий – 75% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм;
- участники войны – 50% скидки 50% скидки;
- лица с инвалидностью вследствие войны – 100% скидки 100% скидки;
- члены семей погибших – 50% скидки.
Они могут получить льготы касающиеся управления многоквартирным домом, а также:
- поставки и распределения природного газа:
- электрической энергии;
- по поставке горячей воды;
- тепловой энергии для отопления;
- централизованного водоснабжения;
- централизованного водоотвода;
- вывозу мусора.
Для получения льгот на коммунальные услуги участникам боевых действий необходимо обратиться в орган Пенсионного фонда. Заявление можно подать как лично, так и онлайн. Также заявления принимаются в следующих случаях:
- в исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов соответствующих общин или военных администраций;
- в ЦНАПах.
В то же время это можно сделать через веб-портал электронных услуг ПФУ или через мобильное приложение Пенсионного фонда.
Участники боевых действий могут оформить льготы для уплаты коммуналки с помощью таких документов:
- паспорт;
- документ, подтверждающий право на льготу (например, удостоверение УБД);
- учетный номер регистрационной карточки налогоплательщика.
В заявлении указываются данные организаций, предоставляющих услуги, а также их лицевые счета. Важно отметить, что в 2024 году процесс оформления льготы для ветеранов войны стал проще.
"Поэтому вам останется только подать в ПФУ соответствующую упрощенную Заявление (о постановке на учет льготника и о назначении льготы одновременно). Ранее – это были два отдельных процесса", – говорится в заметке.
Если военный не имеет возможности оформить льготы самостоятельно, то это может сделать за него другой человек.
"Если военнослужащий, который имеет соответствующий статус, находится на фронте, или в госпитале, или по каким-то другим причинам не имеет возможности лично подать заявление, за него это могут сделать члены семьи, на которых распространяется льгота", – объяснили в Министерстве.
Для подачи заявления родственникам также нужно будет приобщить документ, подтверждающий родственную связь, например, свидетельство о браке, свидетельство о рождении и тому подобное.
Ранее Фокус писал о том, как получить льготы военным. В Украине старая система столкнулась с трудностями в обработке множества заявок от военных и их близких на получение статуса или льгот.