УБД можуть оформити пільги на комуналку у 2025 році: простий алгоритм

Для отримання пільг на комунальні послуги учасники бойових дій мають звернутися до органу Пенсійного Фонду.

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У 2025 році держава надасть низку пільг учасникам бойових дій, включно зі зниженням витрат на комунальні та житлові послуги. Військовослужбовці зможуть скористатися знижками під час оплати тарифів. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Пільги можуть бути надані не тільки учасникам бойових дій (УБС), але також і ветеранам війни, людям з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, а також членам сімей загиблих. Розподіл пільг виглядає таким чином:

учасники бойових дій — 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг у межах установлених норм;

учасники війни — 50% знижки 50% знижки;

особи з інвалідністю внаслідок війни — 100% знижки 100% знижки;

члени сімей загиблих — 50% знижки.

Вони можуть отримати пільги щодо управління багатоквартирним будинком, а також:

постачання та розподілу природного газу:

електричної енергії;

з постачання гарячої води;

теплової енергії для опалення;

централізованого водопостачання;

централізованого водовідведення;

вивезення сміття.

Для отримання пільг на комунальні послуги учасникам бойових дій необхідно звернутися до органу Пенсійного фонду. Заяву можна подати як особисто, так і онлайн. Також заяви приймаються в таких випадках:

у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад відповідних громад або військових адміністрацій;

у ЦНАПах.

Водночас це можна зробити через веб-портал електронних послуг ПФУ або через мобільний додаток Пенсійного фонду.

Учасники бойових дій можуть оформити пільги для сплати комуналки за допомогою таких документів:

паспорт;

документ, що підтверджує право на пільгу (наприклад, посвідчення УБД);

обліковий номер реєстраційної картки платника податків.

У заяві вказуються дані організацій, що надають послуги, а також їхні особові рахунки. Важливо зазначити, що у 2024 році процес оформлення пільги для ветеранів війни став простішим.

"Тож вам залишиться лише подати до ПФУ відповідну спрощену Заяву (про взяття на облік пільговика та про призначення пільги одночасно). Раніше — це були два окремі процеси", — йдеться у дописі.

Якщо військовий не має можливості оформити пільги самостійно, то це може зробити за нього інша людина.

"Якщо військовослужбовець, який має відповідний статус, перебуває на фронті, або в госпіталі, або з якихось інших причин не має змоги особисто подати заяву, за нього це можуть зробити члени сім'ї, на яких поширюється пільга", — пояснили в Міністерстві.

Для подання заяви родичам також потрібно буде долучити документ, що підтверджує родинний зв'язок, наприклад, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження тощо.

Раніше Фокус писав про те, як отримати пільги військовим. В Україні стара система зіткнулася з труднощами в обробці безлічі заявок від військових та їхніх близьких на отримання статусу або пільг.