Военные могут раньше выйти на пенсию: как это сделать
Украинцы могут подать заявление о назначении пенсии УБД через веб-портал ПФУ или лично в сервисном центре. К выплате военные получают дополнительные надбавки.
Участники боевых действий могут выйти на досрочную пенсию по возрасту по достижении мужчинами 55 лет и при наличии стажа в не менее 25 лет и женщинами в возрасте 50 лет и со стажем в 20 лет. Подробнее об этом рассказали в ПФУ.
Пенсия УБД: размер и как оформить
Размер пенсии участников боевых действий зависит от продолжительности приобретенного стажа и полученного заработка, с которого уплачивались взносы. Кроме этого, к пенсиям устанавливаются:
- повышение в 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность;
- целевая денежная помощь на жизнь в 40 гривен;
- ежемесячная адресная помощь, если размер пенсии не достигает 4958 гривен.
Для оформления пенсии УБД нужно подать оригиналы документов, а именно:
- паспорта;
- регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- трудовой книжки или документов о стаже (документы о прохождении военной службы);
- справки о заработной плате по декабрь 2016 года (если отсутствуют данные о зарплате в Реестре застрахованных лиц);
- удостоверение УБД;
- справки о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства из-за военной агрессии РФ против Украины;
- фото.
Заявление о назначении или перерасчете пенсии УБД нужно подать через веб-портал электронных услуг ПФУ или лично в любом сервисном центре фонда.
Напомним, в этом году часть пенсионеров в Украине может потерять право на получение выплат. По информации ПФУ, это связано с действиями самих лиц и обстоятельствами, которые от них не зависят.
Ранее в Пенсионном фонде рассказали, что пенсионеры могут рассчитывать на увеличение выплат. В частности, дополнительные средства будут поступать в виде благотворительных взносов.