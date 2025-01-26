Военные могут раньше выйти на пенсию: как это сделать

Украинцы могут подать заявление о назначении пенсии УБД через веб-портал ПФУ или лично в сервисном центре. К выплате военные получают дополнительные надбавки.

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Участники боевых действий могут выйти на досрочную пенсию по возрасту по достижении мужчинами 55 лет и при наличии стажа в не менее 25 лет и женщинами в возрасте 50 лет и со стажем в 20 лет. Подробнее об этом рассказали в ПФУ.

Пенсия УБД: размер и как оформить

Размер пенсии участников боевых действий зависит от продолжительности приобретенного стажа и полученного заработка, с которого уплачивались взносы. Кроме этого, к пенсиям устанавливаются:

повышение в 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность;

целевая денежная помощь на жизнь в 40 гривен;

ежемесячная адресная помощь, если размер пенсии не достигает 4958 гривен.

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Для оформления пенсии УБД нужно подать оригиналы документов, а именно:

паспорта;

регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

трудовой книжки или документов о стаже (документы о прохождении военной службы);

справки о заработной плате по декабрь 2016 года (если отсутствуют данные о зарплате в Реестре застрахованных лиц);

удостоверение УБД;

справки о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства из-за военной агрессии РФ против Украины;

фото.

Заявление о назначении или перерасчете пенсии УБД нужно подать через веб-портал электронных услуг ПФУ или лично в любом сервисном центре фонда.

Напомним, в этом году часть пенсионеров в Украине может потерять право на получение выплат. По информации ПФУ, это связано с действиями самих лиц и обстоятельствами, которые от них не зависят.

Ранее в Пенсионном фонде рассказали, что пенсионеры могут рассчитывать на увеличение выплат. В частности, дополнительные средства будут поступать в виде благотворительных взносов.