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Экономика

Военные могут раньше выйти на пенсию: как это сделать

Украинские военные, ВСУ, Силы обороны
Фото: 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада/Facebook | Иллюстративное фото ВСУ

Украинцы могут подать заявление о назначении пенсии УБД через веб-портал ПФУ или лично в сервисном центре. К выплате военные получают дополнительные надбавки.

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Участники боевых действий могут выйти на досрочную пенсию по возрасту по достижении мужчинами 55 лет и при наличии стажа в не менее 25 лет и женщинами в возрасте 50 лет и со стажем в 20 лет. Подробнее об этом рассказали в ПФУ.

Пенсия УБД: размер и как оформить

Размер пенсии участников боевых действий зависит от продолжительности приобретенного стажа и полученного заработка, с которого уплачивались взносы. Кроме этого, к пенсиям устанавливаются:

  • повышение в 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность;
  • целевая денежная помощь на жизнь в 40 гривен;
  • ежемесячная адресная помощь, если размер пенсии не достигает 4958 гривен.
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Для оформления пенсии УБД нужно подать оригиналы документов, а именно:

  • паспорта;
  • регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • трудовой книжки или документов о стаже (документы о прохождении военной службы);
  • справки о заработной плате по декабрь 2016 года (если отсутствуют данные о зарплате в Реестре застрахованных лиц);
  • удостоверение УБД;
  • справки о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства из-за военной агрессии РФ против Украины;
  • фото.

Заявление о назначении или перерасчете пенсии УБД нужно подать через веб-портал электронных услуг ПФУ или лично в любом сервисном центре фонда.

Напомним, в этом году часть пенсионеров в Украине может потерять право на получение выплат. По информации ПФУ, это связано с действиями самих лиц и обстоятельствами, которые от них не зависят.

Ранее в Пенсионном фонде рассказали, что пенсионеры могут рассчитывать на увеличение выплат. В частности, дополнительные средства будут поступать в виде благотворительных взносов.