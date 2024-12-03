Где деньги на ВСУ? Повысят ли зарплату украинским военным

Россия пытается стимулировать желание воевать в Украине миллионными выплатами контрактникам, тогда как Украина борется за свою независимость с ограниченными ресурсами. Разница в возможностях обеспечения армии между двумя странами становится все более очевидной. Фокус выяснил, почему украинским военным не стоит ждать резкого повышения зарплат, и справедливо ли сравнивать экономическую мощь Украины и РФ.

В российских регионах увеличили выплаты за заключение контрактов с Минобороны, чтобы появилось больше желающих воевать в Украине. По информации российского издания "Важные истории", контрактники в среднем получают 1,3 миллиона рублей — около 508 тысяч гривен.

Зато Украина не имеет таких ресурсов, как РФ, а потому ей сложно обеспечивать войско. Более того, издание WSJ со ссылкой на украинского чиновника заявило, что в 2025 году Киеву понадобится около 126 миллиардов долларов военной помощи, чтобы "покрыть военные расходы, связанные со стремительным финансированием России.

Денежное обеспечение ВС РФ увеличивается, тогда как выплаты украинских бойцов остаются на том же уровне. Фокус рассказывает, изменится ли зарплата ВСУ, и почему не стоит сравнивать экономику Украины и России.

Зарплата ВСУ: увеличат ли выплаты для военных

Народный депутат из "Батькивщины", первый заместитель председателя комитета Рады по вопросам бюджета Иван Крулько заявил в разговоре с Фокусом, что финансовая мотивация украинских военнослужащих — одна из важных составляющих успеха на поле боя. Также зарплата — это мотивация для рекрута новых представителей ВСУ, которые приходят в армии добровольно, а не через так называемую "бусификацию".

"Финансовая мотивация имеет значение. Украина не имеет другого выбора, как направлять все возможные ресурсы на поддержку сектора безопасности и обороны, включая зарплаты военнослужащих. Это прямая обязанность государства", — сказал Иван Крулько.

По его словам, согласно бюджету Украины на 2025 год, все средства с налогов, таможни, других платежей, пойдут исключительно на сектор безопасности и обороны. Тогда как страна живет за гранты, займы, кредиты от международных государств на иностранных организаций.

На вопрос, могут ли в ближайшее время пересмотреть выплаты бойцов, Иван Крулько отметил, что за это отвечает правительство.

"Мы постоянно такие вопросы правительству ставим, но если посмотреть на бюджет, который на прошлой пленарной неделе был принят в парламенте, то там предусмотрены выплаты для военных на том уровне, на котором есть на сегодняшний день", — пояснил он.

В то же время депутат считает, что правильным шагом было бы, чтобы деньги на зарплаты военных выделили из других проектов, в частности, как это было с "тысячей Зеленского". В частности, для того, чтобы "показать тем, кто защищает Украину на передовой, что государство заботится о них".

Экономист Олег Гетьман напомнил, что сейчас дополнительные выплаты бойцам составляют от 30 до 100 тысяч гривен. Он отметил, что по украинским меркам, это очень высокие зарплаты, однако ему сложно оценить, ведь задачи, которые выполняются военнослужащими, "очень сложные с риском для жизни".

"Поэтому хотелось бы, чтобы зарплаты были выше. Но сейчас мы на оборону, а большая часть это и есть зарплаты военных, тратим примерно два триллиона гривен. Это абсолютно все средства, которые страна собирает в виде налогов, акцизов и сборов. У нас просто нет больше. Мы тратим все, что собираем сейчас на оборону и на военных", — пояснил он Фокусу.

Экономист рассказал, что Украина от международников получает еще около двух триллионов гривен в виде макрофина, безвозвратной помощи, дешевых кредитов. За эти средства финансируется вся остальная часть государства — образование, медицина, частично пенсии, субсидии, деньги для ВПЛ, малообеспеченным и тому подобное.

"У нас миллионная армия, миллион людей, которые получают два триллиона гривен в год. Мы не можем набрать большую армию, потому что нет, чем платить. И не можем платить больше текущим служащим, потому что поставили максимальные сейчас зарплаты. Поэтому страна сделала все возможное", — подытожил Олег Гетьман.

Почему не стоит сравнивать зарплату ВСУ и ВС РФ?

Крулько отметил, что Украина никогда не сможет сравниться в финансовых возможностях с РФ, ведь эта страна имеет природные ресурсы — нефть, газ.

"Несмотря на санкции, России удается через различные теневые флоты все-таки продавать свои энергоресурсы и таким образом наполнять бюджет, который затем направляется на военные цели. Украина должна вести, а то и победить в этой войне, бесспорно нужно все положить на то, чтобы повышать финансовую мотивацию для военнослужащих", — отметил нардеп.

Гетман сообщил, что экономика России примерно в десять раз больше украинской.

"Большой, сильный враг напал на меньшую по размерам, населению, экономике, способности страну. Поэтому, безусловно, наши возможности не одинаковы. Они различаются примерно в десять раз — по военному потенциалу, экономическим возможностям и так далее", — сообщил он

По его словам, в мировой экономике страны, которые являются экспортерами нефти и газа, оцениваются отдельными разделами. Так их нельзя сравнивать со странами, которые не являются добытчиками и экспортерами этих ресурсов.

Напомним, в сентябре начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил, что размер выплат мобилизованных украинцев, которые проходят БЗВП, ниже, чем у военных, выполняющих боевые задачи.

19 ноября президент Зеленский утвердил изменения в статью 9 закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". В результате военнослужащие могут самостоятельно решить, кто будет получать денежное обеспечение в случае их попадания в плен или исчезновения без вести.