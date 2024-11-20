Бойцы ВСУ сами могут определять, кто за них будет получать выплаты: Зеленский подписал закон

Закон № 11407 предоставляет возможность военнослужащим заранее оформить распоряжение о лицах, которые будут получать денежное обеспечение. Он не распространяется на бойцов, которые добровольно сдались в плен, ушли в СЗЧ или совершили дезертирство.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 ноября утвердил изменения в статью 9 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Об этом говорится в карточке документа, размещенном на официальном сайте Верховной Рады

Закон, который определяет порядок выплат денежного обеспечения военнослужащим ВСУ, которые попали в плен или считаются пропавшими без вести, был принят украинскими парламентариями 8 октября. Согласно документу, бойцы могут самостоятельно решать, кто именно будет получать компенсации.

На кого боец может оформить выплаты

Закон № 11407 предусматривает возможность военнослужащим заранее оформить распоряжение о лицах, которые будут получать денежное обеспечение в случае его попадания в плен или исчезновения без вести.

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Выплаты военным: почему их могут не платить и сколько можно получить

В случае отсутствия распоряжения, выплата денежного обеспечения производится равными частями между:

супругами (женой/мужем);

законными представителями несовершеннолетних детей (или лиц с инвалидностью с детства — независимо от возраста);

родителями военнослужащего.

Деньги не будут начисляться, если родители защитника были лишены родительских прав и они не были восстановлены, а также если представитель детей с инвалидностью с детства или родители уже получают алименты от военнослужащего.

Если вышеуказанные лица не обнаружены, то выплата денежного обеспечения должна производиться равными частями между совершеннолетними детьми и родными братьями/сестрами, законными представителями которых является военнослужащий. Впрочем, общая сумма выплат не должна превышать 20%.

Закон не распространяется на военнослужащих, которые добровольно сдались в плен, самовольно оставили воинские части (места службы) или совершили дезертирство.

Напомним, что Кабинет министров Украины утвердил новый Порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) или инвалидности некоторых категорий лиц в соответствии с Законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Также напомним, что военнослужащие, получившие ранения, могут получать ежемесячные доплаты, в зависимости от продолжительности лечения.