Бійці ЗСУ самі можуть визначати, хто за них отримуватиме виплати: Зеленський підписав закон

Закон № 11407 надає можливість військовослужбовцям заздалегідь оформити розпорядження щодо осіб, які отримуватимуть грошове забезпечення. Він не поширюється на бійців, які добровільно здались в полон, пішли у СЗЧ або здійснили дезертирство.

Президент України Володимир Зеленський 19 листопада затвердив зміни до статті 9 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Про це йдеться у картці документа, розміщеному на офіційному сайті Верховної Ради

Закон, який визначає порядок виплат грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ, які потрапили в полон чи вважаються такими, що зникли безвісти, було ухвалено українськими парламентарями 8 жовтня. Згідно із документом, бійці можуть самостійно вирішувати, хто саме отримуватиме компенсації.

На кого боєць може оформити виплати

Закон № 11407 передбачає можливість військовослужбовцям заздалегідь оформити розпорядження щодо осіб, які отримуватимуть грошове забезпечення у випадку його потрапляння в полон чи зникнення безвісти.

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Виплати військовим: чому їх можуть не платити та скільки можна отримати

У випадку відсутності розпорядження, виплата грошового забезпечення проводиться рівними частинами між:

подружжям (дружиною/чоловіком);

законними представниками неповнолітніх дітей (або осіб з інвалідністю з дитинства — незалежно від віку);

батьками військовослужбовця.

Гроші не нараховуватимуться, якщо батьки захисника були позбавлені батьківських прав і вони не були поновлені, а також якщо представник дітей з інвалідністю з дитинства або батьки вже отримують аліменти від військовослужбовця.

Якщо вищевказаних осіб не виявлено, то виплата грошового забезпечення має проводитися рівними частинами між повнолітніми дітьми та рідними братами/сестрами, законними представниками яких є військовослужбовець. Утім, загальна сума виплат не повинна перевищувати 20%.

Закон не поширюється на військовослужбовців, які добровільно здались в полон, самовільно залишили військові частини (місця служби) або здійснили дезертирство.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України затвердив новий Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Також нагадаємо, що військовослужбовці, які отримали поранення, можуть отримувати щомісячні доплати, залежно від тривалості лікування.