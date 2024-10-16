Виплати військовим: чому їх можуть не платити та скільки можна отримати

Українські бійці можуть отримувати від 30 до 100 тисяч гривень залежно від місця і специфіки виконання бойових завдань.

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В Україні "бойові" виплати можуть бути припинені в разі порушення дисципліни або відсторонення від посади. Якщо нарахування виплат було здійснено неправомірно, можна захистити свої права в судовому порядку або звернутися до командування. Про це пише видання "АрміяInform".

Українські захисники мають право на додаткові виплати в розмірі 30, 50, 70 або 100 тисяч гривень залежно від рівня ризику та участі в бойових діях. Однак інколи ці виплати не здійснюються, і існують конкретні законні причини, через які це може відбуватися.

Додаткові виплати для українських військовослужбовців були введені на час воєнного стану. Ці виплати стали важливою частиною грошового утримання, оскільки допомагають військовим, які ризикують своїм життям, забезпечувати добробут своїх сімей. Залежно від місця і специфіки виконання бойових завдань виплати класифікуються на такі категорії:

100 тисяч гривень — отримують ті, хто безпосередньо бере участь у бойових діях на передовій або виконує завдання з вогневого ураження ворога. Це ракетники, артилеристи, підрозділи протиповітряної оборони, а також військові, які перебувають у полоні або на лікуванні після поранень;

50 тисяч гривень — виплачують тим, хто здійснює оперативне управління підрозділами та виконує бойові або спеціальні завдання поза районами бойових дій;

30 тисяч гривень — нараховують військовим, які займаються логістикою, розмінуванням, управлінням угрупованнями військ і забезпеченням критичної інфраструктури. Це також стосується тих, хто займається інтенсивною підготовкою до ведення бойових дій;

70 тисяч гривень — виплачується тим, хто безпосередньо виконує бойові завдання на "нулі" — лінії зіткнення. Ця сума є додатковою до основних "бойових" і накопичується, коли військовослужбовець сумарно проводить 30 днів на передовій.

Попри наявність чітких нормативних підстав для нарахування виплат, виникають ситуації, коли гроші не надходять на рахунки військовослужбовців. Причини цього можуть бути різноманітними — від організаційних помилок до випадків, коли виплата тимчасово призупиняється у зв'язку з певними законодавчими обставинами. Серед найпоширеніших причин, через які "бойові" можуть не бути виплачені, виокремлюють такі:

самовільне залишення частини або дезертирство — у таких випадках усі виплати припиняються повністю, без права на поновлення;

відсторонення від виконання службових обов'язків або від посади — у такому разі винагорода не нараховується за період, коли військовослужбовець не виконує свої обов'язки;

відмова виконувати бойові накази — якщо командир оголосив порушення наказу, виплата за відповідний місяць не здійснюється;

вживання алкогольних напоїв або наркотичних речовин — це автоматично позбавляє права на додаткові виплати;

добровільна здача в полон або умисне заподіяння тілесних ушкоджень — за таких обставин виплати також припиняються;

притягнення до відповідальності судом за вчинення певних дій або бездіяльність.

Якщо військовослужбовець вважає, що він має право на додаткову винагороду, але не отримав її, першим кроком має стати звернення до командування свого підрозділу. У більшості випадків проблему можна розв'язати на цьому рівні, оскільки невиплата може бути наслідком адміністративної помилки або технічних проблем.

Якщо керівництво не в змозі або не бажає вирішити проблему, можна звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони або подати скаргу до суду. Якщо невиплата є незаконною, судовий розгляд допоможе відновити права та отримати належні кошти.

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