Виплати військовим: коли мобілізований може отримати першу зарплату

Розмір грошового забезпечення також залежить від виду і роду військ, де служить солдат.

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Мінімальний розмір виплат військовим у 2024 році становить 20 130 гривень. А далі все залежить від великої кількості чинників. Водночас грошове забезпечення нараховується з дня мобілізації. Про це йдеться в наказі Міністерства оборони № 260.

Згідно з цим документом, передбачено щомісячні основні та додаткові виплати, а також разові додаткові види грошового забезпечення.

Основні види грошового забезпечення передбачають:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавки за вислугу років.

Це основа, яка виплачується в обов'язковому порядку. Крім того, існують додаткові щомісячні види грошового забезпечення:

підвищення посадового окладу;

надбавки (за особливості проходження служби, службу в ССО, кваліфікацію, за виконання функцій державного експерта з таємниць, безперервний стаж на шифрувальній роботі, роботу в умовах режимних обмежень, почесні та спортивні звання);

доплати (за науковий ступінь і вчене звання);

винагорода військовослужбовцям, які обіймають посади, пов'язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту;

премії.

Крім цього, передбачено разові додаткові види грошового забезпечення, як-от:

винагороди (морська, за стрибки з парашутом, водолазні роботи, протимінну діяльність, бойове чергування. Також сюди входять так звані бойові виплати на період воєнного стану);

допомоги (на оздоровлення, вирішення соціально-побутових питань або під час укладення першого контракту).

Коли починають нараховувати грошове забезпечення?

Виплата грошового забезпечення починається з моменту мобілізації, коли територіальний центр комплектування та соціальної підтримки направляє вас до навчального центру або на місце служби. Кошти нараховуються щомісяця одним платежем, без поділу на аванс і основну частину. Виплата проводиться в поточному місяці за попередній.

На період воєнного стану запроваджено додаткову винагороду для військовослужбовців, встановлену Постановою Кабінету Міністрів №168. Розмір виплат варіюється від 30 до 100 тисяч гривень на місяць. Максимальна сума — 100 тисяч гривень — призначена для тих, хто бере участь у бойових діях на передовій, а також для військовослужбовців, які перебувають на лікуванні після поранень або полонених.

З квітня 2024 року запроваджено нову виплату, призначену спеціально для тих, хто виконує бойові або спеціальні завдання на лінії фронту або в тилу противника. Ця виплата не замінює "бойові", а є додатковою до них, водночас діє за накопичувальною системою. Детальнішу інформацію можна знайти в нашому матеріалі.

Від чого ще залежить розмір виплат?

Розмір грошового забезпечення також варіюється залежно від видів і родів військ. Зокрема, у Сухопутних військах, Десантно-штурмових військах і Силах спеціальних операцій виплати різняться.

Нещодавно Міністерство оборони запустило онлайн-калькулятор для розрахунку грошового забезпечення. Він дає змогу швидко і легко визначити розмір виплат, які вам належать. Для цього потрібно знати своє звання, кількість років служби і тарифний розряд, який можна уточнити у фінансових співробітників військової частини.

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