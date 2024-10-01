Выплаты военным: когда мобилизованный может получить первую зарплату

Размер денежного довольствия также зависит от вида и рода войск, где служит солдат.

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Минимальный размер выплат военным в 2024 года составляет 20 130 гривен. А дальше все зависит от большого количества факторов. При этом денежное довольствие начисляется со дня мобилизации. Об этом говорится в приказе Министерства обороны № 260.

Согласно данному документу, предусмотрены ежемесячные основные и дополнительные выплаты, а также разовые дополнительные виды денежного обеспечения.

Основные виды денежного довольствия предусматривают:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавки за выслугу лет.

Это основа, которая выплачивается в обязательном порядке. Кроме того, существуют дополнительные ежемесячные виды денежного довольствия:

повышение должностного оклада;

надбавки (за особенности прохождения службы, службу в ССО, квалификацию, за выполнение функций государственного эксперта по тайнам, непрерывный стаж на шифровальной работе, работу в условиях режимных ограничений, почетные и спортивные звания);

доплаты (за ученую степень и ученое звание);

вознаграждение военнослужащим, занимающим должности, связанные с непосредственным выполнением задач по обеспечению кибербезопасности и киберзащиты;

премии.

Помимо этого, предусмотрены разовые дополнительные виды денежного довольствия, такие как:

вознаграждения (морское, за прыжки с парашютом, водолазные работы, противоминную деятельность, боевое дежурство. Также сюда входят так называемые боевые выплаты на период военного положения);

помощи (на оздоровление, решение социально бытовых вопросов или при заключении первого контракта).

Когда начинают начислять денежное довольствие?

Выплата денежного довольствия начинается с момента мобилизации, когда территориальный центр комплектования и социальной поддержки направляет вас в учебный центр или на место службы. Средства начисляются ежемесячно одним платежом, без разделения на аванс и основную часть. Выплата производится в текущем месяце за предыдущий.

На период военного положения введено дополнительное вознаграждение для военнослужащих, установленное Постановлением Кабинета Министров №168. Размер выплат варьируется от 30 до 100 тысяч гривен в месяц. Максимальная сумма — 100 тысяч гривен — предназначена для тех, кто участвует в боевых действиях на передовой, а также для военнослужащих, находящихся на лечении после ранений или пленных.

С апреля 2024 года введена новая выплата, предназначенная специально для тех, кто выполняет боевые или специальные задачи на линии фронта или в тылу противника. Эта выплата не заменяет "боевые", а является дополнительной к ним, при этом действует по накопительной системе. Более подробную информацию можно найти в нашем материале.

От чего еще зависит размер выплат?

Размер денежного довольствия также варьируется в зависимости от видов и родов войск. В частности, в Сухопутных войсках, Десантно-штурмовых войсках и Силах специальных операций выплаты различаются.

Недавно Министерство обороны запустило онлайн-калькулятор для расчета денежного довольствия. Он позволяет быстро и легко определить размер выплат, которые вам положены. Для этого нужно знать свое звание, количество лет службы и тарифный разряд, который можно уточнить у финансовых сотрудников воинской части.

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