Займет не больше часа: как украинцев будут бронировать от мобилизации в "Дії", — Минцифры

Руководителям предприятий разрешат бронировать своих сотрудников, не посещая ТЦК и СП, однако функция будет доступна не всем. Проверить статус можно в "Резерв+".

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Министерство цифровой трансформации собирается запустить функцию электронного бронирования в мобильном приложении "Дія". О том, как и насколько быстро украинцы будут получать бронь от мобилизации, рассказала заместитель директора Директората развития электронных услуг Минцифры Валерия Ткач в эфире телемарафона 20 июня.

По словам Валерии Ткач, бронирование через в "Дію" займет не больше часа. Выглядит эта процедура следующим образом: сначала работодатель подает заявку на бронирование сотрудников через приложение, затем проводятся необходимые проверки и в конце работодателю сообщают, забронированы ли его сотрудники.

Если сотрудник получил бронь, он сможет узнать об этом в приложении "Резерв+". Соответствующая отметка появиться в его электронном военно-учетном документе. При необходимости также можно будет распечатать бумажный документ.

Получить бронь от мобилизации смогут работники предприятий, признанных критически важными для функционирования экономики страны или обеспечивающих потребности Сил обороны Украины. Для этого гражданин должен числиться в реестре военнообязанных, а также иметь трудовые отношения, подтверждающие его место работы.

Напомним, 12 июня заместитель директора Департамента по развитию электронных услуг в Минцифры Валерия Ткач заявила, что бронирование в мобильном приложении и на веб-портале "Дія" заработает в течение месяца. По ее словам, сейчас идет работа по налаживанию взаимодействия между реестром "Оберіг", Пенсионным фондом и порталом "Дія".

В свою очередь юрист ОО "Юридическая сотня" Ольга Марко в комментарии Фокусу отметила, что список органов и учреждений, которые могут забронировать своих сотрудников через портал "Дія", оформляет Минэкономики. Там же можно оставить соответствующую заявку, чтобы предприятие включили в список.