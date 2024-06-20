Займе не більше години: як українців бронюватимуть від мобілізації в "Дії", — Мінцифри

Керівникам підприємств дозволять бронювати своїх співробітників, не відвідуючи ТЦК і СП, однак функція буде доступна не всім. Перевірити статус можна в "Резерв+".

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Міністерство цифрової трансформації збирається запустити функцію електронного бронювання в мобільному застосунку "Дія". Про те, як і наскільки швидко українці отримуватимуть бронь від мобілізації, розповіла заступниця директора Директорату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерія Ткач в ефірі телемарафону 20 червня.

За словами Валерії Ткач, бронювання через "Дію" займе не більше години. Виглядає ця процедура так: спочатку роботодавець подає заявку на бронювання співробітників через застосунок, потім проводять необхідні перевірки, і наприкінці роботодавцю повідомляють, чи заброньовані його співробітники.

Якщо співробітник отримав бронь, він зможе дізнатися про це в застосунку "Резерв+". Відповідна позначка з'явиться в його електронному військово-обліковому документі. За необхідності також можна буде роздрукувати паперовий документ.

Отримати бронь від мобілізації зможуть працівники підприємств, які визнані критично важливими для функціонування економіки країни або забезпечують потреби Сил оборони України. Для цього громадянин повинен значитися в реєстрі військовозобов'язаних, а також мати трудові відносини, що підтверджують його місце роботи.

Нагадаємо, 12 червня заступниця директора Департаменту з розвитку електронних послуг у Мінцифри Валерія Ткач заявила, що бронювання в мобільному застосунку та на вебпорталі "Дія" запрацює протягом місяця. За її словами, зараз триває робота з налагодження взаємодії між реєстром "Оберіг", Пенсійним фондом і порталом "Дія".

Своєю чергою юрист ГО "Юридична сотня" Ольга Марко в коментарі Фокусу зазначила, що список органів і установ, які можуть забронювати своїх співробітників через портал "Дія", оформляє Мінекономіки. Там же можна залишити відповідну заявку, щоб підприємство включили до списку.